《综述》美联储本月稍后料结束购债，但或许暗示对升息保持谨慎

但威廉姆斯表示，迄今为止的数据仍然让他保持乐观，他依然认为在2015年中期开始加息或许是合理的。美联储副主席费舍尔和纽约联储总裁杜德利等其他一些联储官员也在近几日表示，2015年中期升息看来仍然是适宜的。

同时，属于政策强硬派的费城联储总裁普洛瑟表示，金融市场下挫还没严重到足以重创美国经济的程度，也无需央行作出反应。

他在宾夕法尼亚州艾伦镇对记者表示，只要国内经济看起来稳定，美联储不应该有过度反应。

利率期货市场走势显示，投资者将美联储升息时间预期推迟到2015年10月或12月，就在几周前市场还预测会在明年中期升息。

“鉴于目前的不确定性，联储说得太过具体是不明智的，”美联储前理事克罗兹纳说。“我预感他们将试图重新评估自己的预测。”(完)