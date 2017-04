《美国上市公司业绩公布日程表》--10月17日至10月24日

汤森路透10月16日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。

公布时间 业绩季度及公司名称 代码

----------------------------------------------------------------------

10月17日 BMO Q3 2014 纽约梅隆银行

10月17日 BMO Q3 2014 Comerica Inc

10月17日 BMO Q3 2014 美国通用电气(奇异/GE)

10月17日 BMO Q3 2014 Huntington Bancshares Inc

10月17日 BMO Q3 2014 霍尼韦尔(Honeywell)

10月17日 BMO Q3 2014 Kansas City Southern

10月17日 BMO Q3 2014 摩根士丹利(Morgan Stanley)

10月17日 BMO Q3 2014 SunTrust Banks Inc

10月17日 BMO Q3 2014 德事隆(Textron Inc)

10月20日 AMC Q4 2014 苹果 10月20日 AMC Q3 2014 Chipotle Mexican Grill Inc 10月20日 BMO Q3 2014 Gannett Co Inc 10月20日 BMO Q3 2014 Genuine Parts Co 10月20日 BMO Q3 2014 Halliburton Company 10月20日 BMO Q3 2014 Hasbro, Inc. 10月20日 AMC Q3 2014 国际商业机器(IBM)公司 10月20日 AMC Q3 2014 德州仪器(德仪) 10月20日 11:00 Q3 2014 VF Corp 10月20日 AMC Q3 2014 Zions BanCorp.

10月21日 BMO Q3 2014 Allegheny Technologies Inc

10月21日 AMC Q3 2014 Broadcom Corp

10月21日 AMC Q3 2014 Discover Financial Services

10月21日 AMC Q3 2014 E*TRADE Financial Corp

10月21日 AMC Q3 2014 FMC Technologies, Inc.

10月21日 BMO Q3 2014 哈雷戴维森(Harley-Davidson)

10月21日 AMC Q3 2014 Intuitive Surgical Inc

10月21日 12:00 Q3 2014 Illinois Tool Works Inc

10月21日 BMO Q3 2014 金佰利(Kimberly-Clark)

10月21日 BMO Q3 2014 可口可乐(Coca-Cola)

10月21日 BMO Q3 2014 洛克希德马丁(Lockheed Martin)

10月21日 AMC Q3 2014 Nabors Industries Ltd

10月21日 BMO Q3 2014 Reynolds American Inc

10月21日 BMO Q3 2014 Regions Financial Corp

10月21日 BMO Q3 2014 The Travelers Companies, Inc.

10月21日 BMO Q3 2014 联合技术(United Technologies)

10月21日 Q3 2014 Verizon Communications Inc

10月21日 BMO Q3 2014 Waters Corp

10月21日 AMC Q3 2014 雅虎(Yahoo!)

10月22日 BMO Q3 2014 雅培制药(Abbott Laboratories)

10月22日 BMO Q3 2014 Amphenol

10月22日 BMO Q3 2014 波音(Boeing)

10月22日 AMC Q3 2014 C R Bard Inc

10月22日 BMO Q3 2014 Biogen Idec Inc

10月22日 BMO Q3 2014 Boston Scientific Corp

10月22日 AMC Q2 2015 CA Inc

10月22日 AMC Q3 2014 Citrix Systems Inc

10月22日 BMO Q3 2014 陶氏化学(Dow Chemical)

10月22日 AMC Q3 2014 Equifax Inc

10月22日 BMO Q3 2014 易安信(EMC Corp)

10月22日 Q3 2014 通用汽车(General Motors)

10月22日 BMO Q3 2014 Interpublic Group of Companies

10月22日 11:00 Q3 2014 Ingersoll-Rand PLC

10月22日 AMC Q3 2014 Leggett & Platt

10月22日 AMC Q1 2015 科林研发(Lam Research)

10月22日 BMO Q3 2014 Northrop Grumman Corp

10月22日 12:00 Q3 2014 Norfolk Southern Corp

10月22日 BMO Q3 2014 Northern Trust Corp

10月22日 AMC Q3 2014 O'Reilly Automotive Inc

10月22日 BMO Q3 2014 Ryder System, Inc.

10月22日 BMO Q3 2014 Simon Property Group Inc

10月22日 BMO Q3 2014 Stanley Black & Decker Inc

10月22日 AMC Q3 2014 美国电话电报公司(AT&T)

10月22日 AMC Q3 2014 Torchmark Corp

10月22日 BMO Q3 2014 Thermo Fisher Scientific Inc

10月22日 AMC Q3 2014 Tractor Supply Co

10月22日 BMO Q3 2014 U.S. Bancorp

10月22日 AMC Q4 2014 Varian Medical Systems, Inc.

10月22日 11:00 Q3 2014 施乐(全录,Xerox)

10月23日 BMO Q3 2014 American Electric Power Company

10月23日 AMC Q3 2014 Altera Corp

10月23日 BMO Q3 2014 Alexion Pharmaceuticals Inc

10月23日 AMC Q3 2014 亚马逊(Amazon.com)

10月23日 BMO Q2 2015 Airgas Inc

10月23日 BMO Q3 2014 Bemis Company, Inc.

10月23日 BMO Q3 2014 Cameron

10月23日 11:30 Q3 2014 卡特彼勒(Caterpillar)

10月23日 AMC Q3 2014 Chubb Corp

10月23日 BMO Q3 2014 Coca-Cola Enterprises Inc

10月23日 BMO Q3 2014 Celgene Corp

10月23日 AMC Q3 2014 Cerner Corp

10月23日 BMO Q3 2014 Comcast Corp

10月23日 BMO Q3 2014 CMS Energy Corp

10月23日 BMO Q3 2014 Quest Diagnostics Inc

10月23日 BMO Q3 2014 Diamond Offshore Drilling Inc

10月23日 BMO Q3 2014 Dr Pepper Snapple Group Inc

10月23日 AMC Q3 2014 Edwards Lifesciences Corp

10月23日 AMC Q3 2014 Juniper Networks

10月23日 BMO Q3 2014 礼来(Eli Lilly)

10月23日 BMO Q3 2014 Lorillard Inc

10月23日 10:30 Q3 2014 Southwest Airlines Co

10月23日 BMO Q3 2014 美赞臣(Mead Johnson)

10月23日 BMO Q3 2014 3M Company

10月23日 AMC Q1 2015 微软(Microsoft)

10月23日 BMO Q3 2014 Nielsen NV

10月23日 BMO Q3 2014 Nucor Corp

10月23日 BMO Q3 2014 西方石油(Occidental Petroleum)

10月23日 BMO Q2 2015 Precision Castparts Corp

10月23日 AMC Q3 2014 信安金融集团(Principal Financial)

10月23日 BMO Q3 2014 PulteGroup Inc

10月23日 BMO Q3 2014 Prologis Inc

10月23日 11:00 Q3 2014 雷神(Raytheon)

10月23日 BMO Q3 2014 Sigma-Aldrich Corp.

10月23日 AMC Q3 2014 Stericycle Inc

10月23日 AMC Q3 2014 Southwestern Energy Co

10月23日 BMO Q3 2014 T. Rowe Price Group Inc

10月23日 11:00 Q3 2014 Under Armour Inc

10月23日 BMO Q3 2014 Union Pacific Corp

10月23日 AMC Q3 2014 Verisign Inc

10月23日 11:00 Q3 2014 Zimmer Holdings Inc

10月24日 12:30 Q3 2014 Avery Dennison Corp.

10月24日 BMO Q3 2014 Bristol-Myers Squibb Co

10月24日 BMO Q3 2014 Colgate-Palmolive

10月24日 BMO Q3 2014 Cabot Oil & Gas Corp

10月24日 BMO Q3 2014 Delphi Automotive PLC

10月24日 BMO Q3 2014 DTE Energy Co

10月24日 11:00 Q3 2014 福特汽车(Ford Motor)

10月24日 BMO Q3 2014 FLIR Systems Inc

10月24日 BMO Q3 2014 穆迪(Moody's Corp)

10月24日 BMO Q3 2014 NASDAQ OMX Group Inc

10月24日 BMO Q1 2015 Procter & Gamble Co

10月24日 BMO Q3 2014 道富银行(State Street Corp)

10月24日 BMO Q3 2014 联合包裹(优比速,UPS)

10月24日 BMO Q3 2014 Ventas Inc

10月24日 BMO Q3 2014 Wyndham Worldwide Corp

如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前。

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

