美国与加拿大经济指标预测--10月17日-10月24日****

美国热股：Alphabet第一季获利急升29%，盘初上扬逾4%
路透4月28日 - 谷歌母公司Alphabet周四公布第一季获利急升29%，受移动广告及旗下YouTube广告收入急升推动。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
10月13日当周
10月17日(五)
1230 美国房屋开工年率(万户) 9月 100.4 95.6
建筑许可年率(万户) 102.9 100.3
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 0.1% 持平
(较上年同期) +2.0% +2.1%
央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.5%
(较上年同期) +2.1% +2.1%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 10月 84.1 84.6
现况指数 98.0 98.9
预期指数 74.4 75.4
10月20日当周
10月20日(一)
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 8月 -- -0.3%
10月21日(二)
1400 美国成屋销售年率(万户) 9月 509 505
10月22日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 10月17日当周 -- 370.4
再融资指数 -- 1,502.4
1230 美国经季调消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.1% -0.2%
未经季调的CPI(较上年同期) +1.7% +1.7%
经季调核心CPI(较前月) +0.2% 持平
未经季调核心CPI(较上年同期) +1.7% +1.7%
1230 美国一周实质所得(较前月) 9月 +0.2% +0.4%
1230 加拿大零售销售(较前月) 8月 -- -0.1%
除汽车之外的零售销售(较前月) -- -0.6%
1400 加拿大央行利率决定 -- -- 1.00%
1530 美国克利夫兰联储CPI 9月 -- +0.1%
10月23日(四)
1230 美国全国活动指数 9月 -- 负0.21
1300 美国房价(较前月) 8月 -- +0.1%
(较上年同期) -- +4.4%
美国房价指数 -- 212.7
1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值 10月 57.0 57.5
1400 美国领先指标变动(较前月) 9月 +0.7% +0.2%
10月24日(五)
1400 美国新屋销售年率(万户) 9月 47.5 50.4
美国新屋销售 (较前月) 18.0%(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (编译 王颖；审校 李爽)
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