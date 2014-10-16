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亚洲 | 2014年 10月 17日 星期五 07:06 BJT

美国债市：10月15日止当周外国央行减持美国公债及机构债--FED

路透纽约10月16日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示：

截至10月15日当周，外国央行持有的美国可交易债券总量减少188.35亿美元，至3.313兆(万亿)美元。

外国央行持有的美国公债当周下滑142.7亿美元，至2.981兆美元。

外国央行持有的美国机构债当周减少23.17亿美元，至2,895.23亿美元。

如欲查看美联储报告全文，请点选：

here (完) (编译 戴素萍 审校 徐文焰)
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