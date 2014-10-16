金砖国家：10月16日股汇市收盘纵览

路透10月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月16日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周四收跌1.22%或11.95点，报970.65点。

中国股市：沪综指冲高回落收跌，信贷数据好于预期但难提振大盘

香港股市：收跌1%，内地数据向好限制跌幅

中国汇市：人民币收盘再创逾七个月新高，升值预期无转强迹象

============================================================================

巴西股市：连续第二日下跌，因现任总统罗塞夫在10月26日总统大选前的民调中占优，与许多投资人预期相异。指标Bovespa指数 挫跌3.27%，报54,298.33点。 拉美汇市：巴西雷亚尔连跌第三日，因民调显示现任总统支持率高于预期

============================================================================

南非股市：收高，从盘初跌至的八个月低位反弹，因投资者押注权重股Naspers和标准银行在近期全球股市大跌中下挫太多；指标Top-40绩优股指数 涨0.53%至41,794点，综合指数 涨0.45%至46,881点。

南非汇市：兰特兑美元触及逾一周最低，因投资者忧虑全球成长

============================================================================

印度股市：连续第二个交易日收低，因业务与全球经济相关的企业追随全球市场跌势而下挫。指标BSE指数 跌1.33%，收报25,999.34点。NSE指数 跌1.47%，收报7,748.20点。

印度汇市：印度卢比录得一个月以来最大单日跌势，因本国数据显示9月贸易逆差扩大，另外印度股市受全球市场拖累下跌，但央行干预缩限卢比跌势。印度卢比兑美元 收报61.8350/8450，上日收盘价为61.41/42。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 跌2.04%，报1,045.230点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.73%，报574.49点。