新西兰元汇率：央行宣布扩大贸易加权汇率货币篮子中的货币种类

路透惠灵顿10月17日 - 新西兰央行周五表示，将扩大新西兰元贸易加权汇率所对应的货币篮子，以反映该国贸易伙伴增加的情况。

从12月11日起，新西兰元贸易加权指数将包含17种货币，其中包括人民币、韩元等亚洲货币。目前货币篮子中只有美元、澳元、日圆、英镑和欧元。

新西兰央行在声明中称，篮子中每种货币的权重将根据新西兰与该国的贸易额来确定。澳洲和中国是新西兰最大的贸易伙伴。(完)