新西兰元汇率：央行宣布扩大贸易加权汇率货币篮子中的货币种类

欧洲股市：收涨，受企业获利、数据和政治因素合力提振
泛欧STOXX 600指数上扬0.7%，守在20个月高位。德股DAX指数创纪录新高，收涨0.96%。法股CAC指数攀升至逾九年高位，收高1.35%。
路透惠灵顿10月17日 - 新西兰央行周五表示，将扩大新西兰元贸易加权汇率所对应的货币篮子，以反映该国贸易伙伴增加的情况。
从12月11日起，新西兰元贸易加权指数将包含17种货币，其中包括人民币、韩元等亚洲货币。目前货币篮子中只有美元、澳元、日圆、英镑和欧元。
新西兰央行在声明中称，篮子中每种货币的权重将根据新西兰与该国的贸易额来确定。澳洲和中国是新西兰最大的贸易伙伴。(完)
(编译 郑茵 审校 张涛)
泛欧STOXX 600指数上扬0.7%，守在20个月高位。德股DAX指数创纪录新高，收涨0.96%。法股CAC指数攀升至逾九年高位，收高1.35%。
“本周出炉的制造业数据疲弱，尤其是中美两国，这对基本金属带来负面影响，我感觉到，市场开始对美国总统特朗普的基建支出计划缺乏进展失去耐性，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen说。
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。