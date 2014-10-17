更新版 1-欧元区经济：受欧元走贬支撑，明年成长应能加速--ECB管委诺沃特尼

路透维也纳10月16日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼(Ewald Nowotny)在接受杂志采访时表示，欧元近期走软正支撑欧元区经济，这应可令明年增长更为强劲。

诺沃特尼对奥地利Format杂志表示，然而经济成长率究竟能否回到雷曼兄弟事件前那种3%和4%的水准，还很有问题。

“欧元区经济未陷入通缩，但正显现明显的趋弱迹象，”诺沃特尼在周四发表的访问中称。不过他亦指出了汇率贬值的正面效应。

“目前欧元汇率正给欧洲经济带来激励。因此我们可预期2015年经济将再出现较高的成长率，”他并称。

说到预计第四季展开的欧洲央行有资产担保证券(ABS)购买计划时，诺沃特尼称他不认为会在12月前开始进行。

诺沃特尼强调，ABS“本身并非垃圾债券”或非投资级债券，他说，“我原则上并不反对购买ABS，但证券质量比数量更为重要。”

“因此不应从一开始就承诺要购买多少特定数量的ABS。”

诺沃特尼表示，欧洲央行应避免量化目标。

“我不想推测数字，”他在被问及欧洲央行购债计划规模时说。

“市场上对于购债数量必定会有较夸大的想法，”他并称。“欧洲央行不应被市场左右，且不应涉及量化目标。”