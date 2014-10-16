更新版 1-美国债市：最近一周外国央行连续第四周减持美国公债--FED

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路透10月16日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示，外国央行本周减持美国公债和其他证券的美联储托管持仓，为连续第四周减持，且减持幅度创六个月最大。

美联储一周托管持仓明细显示，截至10月15日当周，外国央行持有的美国可交易债券总量减少188亿美元，至3.31兆(万亿)美元，创11周新低，单周减持幅度为4月以来最大。外国央行在过去四周总计减持427亿美元，为3月以来最大的四周减持幅度。

外国央行持有的美国公债当周减少143亿美元，至2.98兆美元，也是11周新低。过去四周外国央行已减持美国公债485亿美元。

外国央行减持美债持仓，与美国公债过去一个月的上扬走势形成鲜明对照，债市上扬推动美国10年期公债收益率(殖利率)创逾一年新低。

10年期美国公债收益率周三一度跌至1.87%，而四周之前曾高见2.66%，周四收在2.15%。

美国公债因投资者疯狂涌向避险资产而受益，最近几周投资者纷纷逃离股市。从全球经济成长前景的忧虑到埃博拉疫情，多种因素导致投资者不安。

比如，根据路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)的数据，侧重投资美国公债的美国共同基金和上市交易基金(ETF)，在最近一周吸引到超过15亿美元的投资者资金流入。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)