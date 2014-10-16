更新版 1-美股业绩：谷歌营收增长略低于预期，股价盘后下跌约3%

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
谷歌宣布截至9月30日当季营收为165.2亿美元，上年同期为137.5亿美元。汤森路透I/B/E/S访问的分析师原先预期为165.7亿。
谷歌在该季提高了支出。该公司还增加了大约3,000名员工，令研发成本攀升46%。
谷歌周四宣布，已任命Omid Kordestani为新任首席业务官，取代此前跳槽至日本软银 的Nikesh Arora。首席业务官被视为关键职位，掌管谷歌所有产生营收的活动，并充当公司与投资者及华尔街的联络人。
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路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。