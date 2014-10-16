更新版 1-美股业绩：谷歌营收增长略低于预期，股价盘后下跌约3%

谷歌宣布截至9月30日当季营收为165.2亿美元，上年同期为137.5亿美元。汤森路透I/B/E/S访问的分析师原先预期为165.7亿。

谷歌在该季提高了支出。该公司还增加了大约3,000名员工，令研发成本攀升46%。

谷歌周四宣布，已任命Omid Kordestani为新任首席业务官，取代此前跳槽至日本软银 的Nikesh Arora。首席业务官被视为关键职位，掌管谷歌所有产生营收的活动，并充当公司与投资者及华尔街的联络人。

浏览有关谷歌获利的互动图表，请点选：here (完)