EIA库存周报：美国上周原油库存大增近900万桶，因炼厂减产

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透10月17日 - 美国能源资料协会(EIA)周四公布数据显示，上周美国原油库存大增近900万桶，因炼厂减产且进口增长。但汽油与馏分油库存减少。
EIA数据公布后，美国原油期货 下跌约0.2美元，但随后迅速反弹至每桶81.50美元左右，日内仅跌约0.3美元。
根据EIA数据，10月10日止当周，美国原油库存 增加890万桶，美国原油日进口量 增加2.8万桶，炼厂原油日处理量 则是减少23.3万桶，产能利用率下降1.2个百分点至88.1%。
数据与前一天公布的类似行业数据互相呼应，后者显示原油库存增加远高于预期。分析师预估为增加280万桶。
在全球原油供应持续充裕之际，库存大增是否反应出油市转折点出现，目前则尚未明朗。库欣原油库存 增加71.6万桶。目前为止，相较于全球油价，美国原油价格仍显相对强劲。
这样的库存增长“对于缓解供应过度与需求放缓的忧虑毫无帮助，”康乃狄格州Tradition Energy分析师Gene McGillian表示。
“炼厂产能利用率下降，因此原油库存的部分增长可归因于炼厂维护季节，不过即使在这个季节，将近900万桶的增量也是很大的数目。”
库欣的库存仍低于2,000万桶，接近多年来低位，因这个秋季美国炼厂需求强劲。不过未来几周将有新的油管开始为库欣供应更多原油，库存料将提升。
汽油库存 减少400万桶至2012年11月以来最低水平，路透调查的分析师预估为下降120万桶。
“整体来说，我们现在看到的是季节性的下滑。炼厂正在消耗原有的库存，准备开始生产冬季配方汽油，”Price Futures Group分析师Phil Flynn表示。
EIA数据显示，包含柴油与取暖油的馏分油库存 减少150万桶，符合预估。(完) (编译 陈宗琦；审校 张涛)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
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