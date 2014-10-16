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亚洲 | 2014年 10月 17日 星期五 07:55 BJT

《全球汇市》日圆回落，因布拉德讲话和美国数据令市场获得些许平静

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2806 1.2807 -0.01 -6.83 1.3745

美元/日圆 106.38 106.32 +0.06 +1.03 105.30

欧元/日圆 136.23 136.16 +0.05 -5.87 144.73

美元/瑞郎 0.9425 0.9424 +0.01 +5.57 0.8928

英镑/美元 1.6097 1.6087 +0.06 -2.77 1.6556

美元/加元 1.1258 1.1254 +0.04 +6.01 1.0620

澳元/美元 0.8767 0.8756 +0.13 -1.64 0.8913

新西兰元/美元 0.7945 0.7953 -0.10 -3.18 0.8206

澳元/日圆 93.260 93.090 +0.18 -0.63 93.850

新西兰元/日圆 84.520 84.580 -0.07 -2.19 86.410

英镑/日圆 171.24 171.04 +0.12 -1.77 174.33

澳元/新西兰元 1.1033 1.1003 +0.27 +1.71 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 郑茵/徐文焰/陈宗琦；审校 王兴亚/于春红/张荻)
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