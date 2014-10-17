《香港报摘》--经济日报10月17日

* 头版头条：

--美股周四开市跌势未止，其后市况波动，最新公布数据其实不俗，所以分析员仍不担心美股前景，维持年底预测。

* 其他：

--消息指，中国广东核电集团初步计划于11月中下旬招股。若以30亿美元（234亿港元）集资额计，为今年香港最大宗IPO。

--彩票股华彩控股 向腾讯 全资附属Hongze Lake Investment配股及授出购股权，最多集资逾6.7亿港元。

--普衡律师事务所香港/上海办公室合伙人花大伟（David Blumenfeld）称，内地发展商受楼市政策限制，激烈竞争及经济放缓等影响，加速走向国际以分散风险，投资类别亦由住宅转至商业、酒店及物流等项目。

--金沙中国 第三季现金经营盈利（EBITDA）按年增长3.3%至8.1亿美元，再创季度新高，并好于市场预期。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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