《香港报摘》--经济日报10月17日

标题新闻：美国国务卿蒂勒森称朝鲜对日韩发动攻击的威胁真实存在，促请联合国安理会先发制人
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* 头版头条：
--美股周四开市跌势未止，其后市况波动，最新公布数据其实不俗，所以分析员仍不担心美股前景，维持年底预测。
* 其他：
--消息指，中国广东核电集团初步计划于11月中下旬招股。若以30亿美元（234亿港元）集资额计，为今年香港最大宗IPO。
--彩票股华彩控股 向腾讯 全资附属Hongze Lake Investment配股及授出购股权，最多集资逾6.7亿港元。
--普衡律师事务所香港/上海办公室合伙人花大伟（David Blumenfeld）称，内地发展商受楼市政策限制，激烈竞争及经济放缓等影响，加速走向国际以分散风险，投资类别亦由住宅转至商业、酒店及物流等项目。
--金沙中国 第三季现金经营盈利（EBITDA）按年增长3.3%至8.1亿美元，再创季度新高，并好于市场预期。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
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