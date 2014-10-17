《焦点》成长停滞、低通胀及希腊，让欧元区再度成为市场靶标

**大妥协？**

欧盟官员正在寻求达成重大妥协：德国向基础设施投入更多资金；法国和意大利进一步推行经济改革，换取预算空间；欧洲央行获得政治支持，进一步扩大货币宽松政策，包括必要时印钞购买政府公债。

欧洲央行总裁德拉吉曾在2012年宣称尽一切可能拯救欧元，正是这一承诺使欧元区债务危机没再进一步恶化。或许现在他不得不付诸行动了。

欧盟官员称，希望在12月18-19日的欧盟峰会上达成协议。但他们承认还有很多障碍，而且即便达成协议，也可能达不到要求的程度。

德国央行和财长已经对欧洲央行从银行业购买重新打包贷款和担保债券的计划提出批评。欧洲央行此举是为了对抗“低通胀”。

法国财长萨潘(Michel Sapin)强调了各种困难。由于法国无法兑现在2015年将预算赤字降至国内生产总值(GDP)的3%的承诺，并要求两年宽限期，他正面临外界的批评。

“欧元区重回持续增长轨道要解决四个问题：第一是货币政策--这个已经完成；然后是各国政府需要解决的三个问题，即预算整顿、结构性改革以及投资，”他在巴黎对记者表示。

“这些问题正在一并讨论，并不意味着就会达成妥协或折衷。所有这些方面都必须有所进展，”萨潘表示。

本月稍后，欧盟执委会可能会驳回法国预算案，从而加剧经济政策方面的政治争端。

在幕后，德法两国正在紧张地寻求达成妥协，以使得法国能够进一步紧缩预算并改革僵化的就业和产品市场，而德国则在公共投资方面做出姿态。

一名高级欧盟官员表示，现在的问题时，12月即便能达成协议，其力度也可能太小，难以重振经济成长或恢复信心。

与此同时，希腊的不确定性可能也会增加。希腊保守派总理萨马拉斯(Antonis Samaras)试图宣布提前结束不得人心的欧盟/国际货币基金组织(IMF)救助计划，希望以此来避免其联合政府垮台。(完) (编译 郑茵/李春喜/王颖；审校 张涛)