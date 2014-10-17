《香港报摘》--信报10月17日

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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* 头版头条：
--美国股市周三急泻引起环球股汇债大震荡，内地A股无力再上，港股又受制于政治因素暂难吸引资金回流，后市仍未脱险。
* 其他：
--市传友邦保险 及美国的大都会人寿 拟争购澳洲国民银行 的寿险业务，可能涉及高达15亿澳元。
--长实 旗下尚乘集团AMTD引入摩根士丹利亚洲私募股权基金为策略股东，双方将共同拓展大中华区高端客户的财富策划及资产管理业务。
--万洲国际 获控股股东通知，其持有部分万洲股份已抵押作定期贷款融资的担保，但未有交代抵押股份数目。
--五矿资源 位于秘鲁的Las Bambas铜矿项目预计延至2016年首季投产，完成项目所需资本为27-32亿美元。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。