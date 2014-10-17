《香港报摘》--信报10月17日

* 头版头条：

--美国股市周三急泻引起环球股汇债大震荡，内地A股无力再上，港股又受制于政治因素暂难吸引资金回流，后市仍未脱险。

* 其他：

--市传友邦保险 及美国的大都会人寿 拟争购澳洲国民银行 的寿险业务，可能涉及高达15亿澳元。

--长实 旗下尚乘集团AMTD引入摩根士丹利亚洲私募股权基金为策略股东，双方将共同拓展大中华区高端客户的财富策划及资产管理业务。

--万洲国际 获控股股东通知，其持有部分万洲股份已抵押作定期贷款融资的担保，但未有交代抵押股份数目。

--五矿资源 位于秘鲁的Las Bambas铜矿项目预计延至2016年首季投产，完成项目所需资本为27-32亿美元。（完）

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