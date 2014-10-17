《全球主要国家债券发行预告》--10月17日-10月24日

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 10/17 0130 日本 标售五年期政府公债 10/20 1350 法国 标售国库券(BTF) 10/21 0130 日本 标售20年期政府公债 10/21 英国 标售2024年到期的公债 10/21 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 10/22 德国 20亿欧元 标售30年期联邦债券 10/23 日本 标售三个月期贴现国库券 10/23 日本 流动性供给标售 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 王兴亚)
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。