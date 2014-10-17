《中国报摘》--中国证券报10月17日

* 头版头条:

--记者获悉，一项国家级调研报告提议国家在河北张家口市张北县一带建立新能源“特区”，指出未来10到15年内，建成京津冀地区最大的风电、光伏及光热项目集群，暨国家级的新能源前沿技术示范项目基地，项目总规模达逾2,000万千瓦，预计总投资达万亿元以上。目前，该报告已经完成并上报高层。

* 其他:

--相关部门正研究减免商贸物流企业行政事业性收费问题，加快落实物流企业大宗商品仓储设施用地税收减半政策。此外，有关部门已制定支持冷链物流发展的相关措施，预计很快出台。

--深交所首只货币ETF--易方达保证金收益货币市场基金将于10月20日正式登陆深交所上市交易。

--上海将在自贸区洋山保税港区建上海国际高科技文化装备应用示范中心，以加快文化装备产业发展。这将是中国国第一个国际高科技文化装备产业集聚平台。

--发改委日前公布2014-2016年新型显示产业创新发展行动计划，到2016年，按面积计算出货量达到世界第二，全球市场占有率超过20%，产业总体规模超过30,00亿元。