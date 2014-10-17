《中国重要政经日程》--10月17日

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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==========================今日重要政经日程==========================
10/17（周五）
--国务院总理李克强于10月9日-17日赴德国主持第三轮中德政府磋商并对德国进行正式访问、对俄罗斯进行正式访问并举行中俄总理第十九次定期会晤、对意大利、联合国粮农组织总部进行正式访问，并出席在米兰举行的第十届亚欧首脑会议及相关活动。
==========================近期重要政经日程==========================
10/24（周五）
--“第十一届中国国际金融论坛”于2014年10月24-25日在上海浦东星河湾酒店召开。
10/25（周六）
--由国家科技部与上海市人民政府共同主办的“2014浦江创新论坛”定于10月25日-26日在上海召开。
10/26（周日）
--2014中国-拉美经贸合作论坛于10月26日在上海召开，至27日。
11/5（周三）
--2014年11月5日-11日，中国将在北京主办今年亚太经合组织（APEC）领导人会议周各项活动。期间，11月5日-6日举行最后一次高官会、11月7日-8日举行APEC第26届部长级会议，11月10日-11日举行APEC第二十二次领导人非正式会议。
11/19（周三）
--CDMC第五届互联网金融与支付创新会议在上海举行，会议议期至21日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 倪蔚丹；审校 沈燕)
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。