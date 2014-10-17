《中国重要政经日程》--10月17日

==========================今日重要政经日程==========================

10/17（周五）

--国务院总理李克强于10月9日-17日赴德国主持第三轮中德政府磋商并对德国进行正式访问、对俄罗斯进行正式访问并举行中俄总理第十九次定期会晤、对意大利、联合国粮农组织总部进行正式访问，并出席在米兰举行的第十届亚欧首脑会议及相关活动。

==========================近期重要政经日程==========================

10/24（周五）

--“第十一届中国国际金融论坛”于2014年10月24-25日在上海浦东星河湾酒店召开。

10/25（周六）

--由国家科技部与上海市人民政府共同主办的“2014浦江创新论坛”定于10月25日-26日在上海召开。

10/26（周日）

--2014中国-拉美经贸合作论坛于10月26日在上海召开，至27日。

11/5（周三）

--2014年11月5日-11日，中国将在北京主办今年亚太经合组织（APEC）领导人会议周各项活动。期间，11月5日-6日举行最后一次高官会、11月7日-8日举行APEC第26届部长级会议，11月10日-11日举行APEC第二十二次领导人非正式会议。

11/19（周三）

--CDMC第五届互联网金融与支付创新会议在上海举行，会议议期至21日。

注: * 代表新增日程