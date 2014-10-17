《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月17日

路透香港10月17日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周四收市价的比较。(1美元=7.7577港元 ) 美股道琼工业指数 周四收低24.5，或0.15%，报16,117.24点。因数据缓解了市场对全球经济走软 可能拖累美国经济的忧虑。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 155.760 -1.57 60653 12.083 0.69 中国铝业 10.340 2.58 77054 3.209 1.22 中国移动 58.940 -0.27 223155 91.448 0.00 中国人寿 41.050 -0.12 32511 21.230 -0.09 中石油 120.290 0.97 46475 9.332 0.45 中石化 84.260 -1.48 42033 6.537 0.41 汇丰控股 49.560 -0.16 2811671 76.894 -0.97 中电信 59.320 -1.07 19725 4.602 0.04 中国联通 14.640 -1.35 113921 11.357 0.15 兖州煤业 8.020 -0.12 49947 6.222 0.19 华能国际 44.380 -1.64 18079 8.607 0.90 南方航空 16.860 0.24 7644 2.616 -0.91 东方航空 17.570 0.69 2368 2.726 -0.51 中芯国际 4.900 2.94 31754 0.760 -1.27（完）