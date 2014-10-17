版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 17日 星期五 08:15 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月17日

路透香港10月17日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周四收市价的比较。(1美元=7.7577港元      
 )
                                                                                           
 美股道琼工业指数      周四收低24.5，或0.15%，报16,117.24点。因数据缓解了市场对全球经济走软
 可能拖累美国经济的忧虑。            
                                                                                           
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       155.760   -1.57      60653            12.083       0.69
 中国铝业                      10.340    2.58      77054             3.209       1.22
 中国移动                      58.940   -0.27     223155            91.448       0.00
 中国人寿                      41.050   -0.12      32511            21.230      -0.09
 中石油                       120.290    0.97      46475             9.332       0.45
 中石化                        84.260   -1.48      42033             6.537       0.41
 汇丰控股                      49.560   -0.16    2811671            76.894      -0.97
 中电信                        59.320   -1.07      19725             4.602       0.04
 中国联通                      14.640   -1.35     113921            11.357       0.15
 兖州煤业                       8.020   -0.12      49947             6.222       0.19
 华能国际                      44.380   -1.64      18079             8.607       0.90
 南方航空                      16.860    0.24       7644             2.616      -0.91
 东方航空                      17.570    0.69       2368             2.726      -0.51
 中芯国际                       4.900    2.94      31754             0.760      -1.27（完）
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐