中美贸易：自由贸易每年将给两国带来4,600亿美元经济收益--研究

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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路透华盛顿10月16日 - 彼得森国际经济研究所的最新研究报告显示，如果美国与中国实现自由贸易，那么每年将为两国带来4,600亿美元的合计经济收益。
研究显示，如果两国达成自由贸易和投资的全面协议，那么10年后美国对中国的出口将翻番，服务业的出口增幅尤其明显。
中国将获得3,300亿美元的收益，相当于国内生产总值(GDP)的1.9%，而美国将受益1,300亿美元，相当于GDP的0.6%。
中美两国目前正在磋商投资协定，中国财政部副部长朱光耀上周表示，可能将在两年后完成谈判。
但目前两国在知识产权保护等其他贸易议题上分歧很大。
美国商会负责国际事务的主管Myron Brilliant称，美中自由贸易协议不是短期内能实现的事情，但未来10年内开始磋商是可行的。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
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