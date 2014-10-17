《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月17日

*工商时报：

--台湾菸酒公司公告，已取得彰化银行 1.16%的持股，对此台湾菸酒公司董事长徐安旋昨晚指出，目前台股回档，此时投资彰银，不失为好标的，台湾菸酒公司目前选股标的，殖利率都在3%以上，彰银也符合台湾菸酒的选股报酬率，未来仍会继续投资彰银。

--亚太经济合作会议(APEC)11月将在北京举行，外交部长林永乐昨日表示，今年有双部长会议，经济部长杜紫军、国发会主委管中闵都会出席，陆委会主委王郁琦原则上也会参与，是否会有〞王张会〞，目前陆委会正在安排。陆委会发言人吴美红昨天在例行记者会上强调，目前双方尚未沟通，近期将展开联系。

--顶新集团魏家紧急情商润泰 集团总裁尹衍梁出面救火，担任新成立的食品安全革新委员会召集人，负责监督顶新集团推动改善食安工作。尹衍梁则强调，纯义务帮忙，决无藉机收购、入主味全 的想法。

*经济日报：

--台股近期重跌，肩负护盘重任的公股行库趁势逢低加码，且采取愈跌愈买的策略，目标则瞄准大型权值股、金融类股，对处于风暴中的食品类股，则保持观望。

--行政院长江宜桦昨日表示，顶新魏家做了违法、社会上无法忍受的事，绝对不可能让他有机会脱产。政府已主动提醒大陆，顶新可能在大陆复制同样的商业经营手法，必要时可启动两岸司法互助。

--台积电 为超越强敌英特尔，明年将再砸下逾百亿美元(逾3,000亿台币)资本支出，将是历年最大手笔，预期将带动汉唐 、崇越 等设备厂商机起飞，搭上台积电这波高资本支出热潮。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。