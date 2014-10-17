《全球重要经济事件一览表》--10月17日-10月24日

(除特别说明外，均为GMT时间)

10月17日(五)

波士顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在“美国经济机遇的不平等”大会讲话(1230)。

英国凯尼尔沃斯--英国央行首席经济学家霍尔丹在当地商会发表讲话(0645)。

东京--日本央行总裁黑田东彦在信用合作社年会上讲话(0635)。

法兰克福--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧参加法兰克福金融市场政策第二次会议，会议主题为“银行业之外的银行业务”(0745)。

法兰克福--德国央行副总裁Claudia Buch在一个主题为“非银行金融业的特殊之处”的小组讨论中发言(0900)。

法兰克福--德国央行副总裁Joachim Nagel讲话，题为“基础设施：带来安全和流动性？”

巴黎--法国总统奥朗德在经济合作暨发展组织(OECD)与国际货币基金组织(IMF)、OECD，世界银行，国际劳工组织和世界贸易组织(WTO)负责人举行年会(1600)。

10月18日(六)

波士顿--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在主题为“美国经济机遇的不平等性”的会议上讲话(1230)。

阿德莱德--澳洲央行助理总裁肯特(Christopher Kent)在一次会议上发表演说(2330)。

10月20日(一)

伦敦--英国央行副总裁康利夫和欧洲央行副总裁冈斯坦西欧讨论银行业监管事宜(1045)。

东京--日本央行召开地区分行经理人季度会议。央行总裁黑田东彦在会议开始发表简短讲话，会议还将公布地区经济季度报告。

10月21日(二)

悉尼--澳洲央行公布10月货币政策会议记录(0030)。

悉尼--澳洲央行副总裁洛威在澳洲联邦银行第七届大洋洲固定收益年会上发表演说(0855)。

日内瓦--瑞士央行理事祖布鲁克在一次会议上发言，主题为“长期低利率--会不会过犹不及？”。

10月22日(三)

华盛顿--美联储理事会举行公开会议，讨论有关要求证券化交易发起人控制风险的规则最终制定(1930)。

渥太华--加拿大央行公布指标利率决定与货币政策报告。

悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲支付与清算协会年度会议上讲话(2100)。

卢布尔雅那--外商直接投资(FDI)2014年峰会。

10月23日(四)

布鲁塞尔--欧洲理事会会议(至10月24日)。

伦敦--英国央行副总裁布罗德班特(负责货币政策)向企业分析师协会发表关于货币政策前景的演说(0805)。

马德里--西班牙央行总裁林德发表演说。

奥斯陆--挪威央行政策执委会举行利率会议。

10月24日(五)

米兰--欧洲央行执委普雷特参加国际银行业会议。会议主题为“银行业的机构性改革”(0820)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程