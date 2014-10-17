《独家新闻》美联储考虑将压力测试修改后作为防范危机的手段

美国热股：Alphabet第一季获利急升29%，盘初上扬逾4%
路透4月28日 - 谷歌母公司Alphabet周四公布第一季获利急升29%，受移动广告及旗下YouTube广告收入急升推动。
**次贷危机阴影**
美联储愈发注重稳定的背后原因，在于该央行未能阻止2007-2009年次贷危机爆发的惨痛记忆。联储还担心，国会在金融危机后成立的金融稳定监管委员会(FSOC)灵活度太差，无法阻止新出现的经济风险。
美联储副主席费舍尔领导着联储新成立的金融稳定委员会。他在7月时曾强调，该委员会只负责协调10个政府机构的工作，而英国央行金融稳定委员会有权修改监管政策，这令二者之间存在明显差异。
美联储金融稳定委员会一名来自财政部的官员对路透表示，即便风险已经明确可见，该委员会在采取行动之前仍要花费很长时间。
“你可能会发现一些情况...但难以很快解决。”
巴塞尔III国际银行业规定也允许各家央行推行所谓的逆周期资本缓冲规定，并允许对系统重要性金融机构实施更严格的资本规定以防万一。这两项内容可能迫使银行业者额外筹措上百亿美元资金，从而压低投资者回报。
不过眼下，美联储的关注焦点似乎放在压力测试上，将此作为关键的金融稳定工具。
“我认为压力测试...对大型机构而言很有希望成为一项对风险敏感的资本工具；而且因为有几种情境适用于所有银行，测试也带有某种宏观审慎的意涵，”美联储理事塔鲁洛周六在一个经济论坛上表示。他也是联储金融稳定委员会的成员。
央行可以尝试通过升息来降低金融市场的热度，但美联储主席叶伦已经表示，这项工具应当仅作为最后手段。
央行官员反而更青睐所谓的宏观审慎举措，这种措施旨在遏制金融机构或消费者承担过大风险。
“在我心目中，我们拥有的最佳工具就是压力测试，”旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯本周对路透称，并表示他没有直接参与联储金融稳定委员会的工作。“比方说抵押贷款发放。如果这是你目前所担心的问题，你可以设计一个压力情境，把这种潜在的系统风险包含在内。”(完)
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