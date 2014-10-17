《新兴市场重要经济事件预告》--10月17日-10月24日

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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10月17日(五)
菲律宾马卡蒂--菲律宾央行副总裁Diwa Guinigundo将在企业论坛发表主题演说(0100)。
科伦坡--斯里兰卡央行举行货币政策会议。
首尔--韩国企划财政部长官在国会听证会上发言。
巴黎--法国总统奥朗德在经济合作暨发展组织(OECD)年会上会见国际货币基金组织(IMF)、OECD、世界银行、国际劳工组织(ILO)及世界贸易组织(WTO)领导人(1600)。
10月20日(一)
暂无重要经济事件。
10月21日(二)
北京--亚太经合组织(APEC)召开财长会议(至10月22日)。亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦将与会。
10月22日(三)
伦敦--2014年英国-卢旺达贸易及投资论坛。发言者包括卢旺达总统卡加梅(Paul Kagame)、卢旺达财长Claver Gatete和卢旺达央行总裁John Rwangombwa。
开普敦--南非财长Nhlanhla Nene向议会提交其首份中期预算政策声明，以及财政部最新预算赤字和经济成长预估(1300)。
温得和克--纳米比亚央行召开货币政策会议(1000)。
10月23日(四)
伦敦--2014年英国-加纳贸易及投资论坛。发言者包括加纳总统John Dzramani Mahama及加纳财长Seth Terkper。
安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议。
马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议。
10月24日(五)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 于春红)
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。