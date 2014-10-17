《台湾重要政经日程》--10月17日

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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===================今日重要政经消息=============================
10/17(五)
--09:00 行政院长江宜桦赴立法院院会施政质询。
--09:00 立法院院会。
--09:00 强化台湾金融业竞争力研讨会。
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10/20(一)
--14:00 行政院记者会〞自由经济示范区的金融服务行动方案〞。
--16:00 经济部公布9月外销订单，上月年增率为5.2%。
10/22(三)
--08:30 主计总处公布9月季调失业率，上月为3.94%。
10/23(四)
--16:00 经济部公布9月工业生产指数，上月年增率为7.03%。
10/24(五)
--16:10 央行公布9月M2年增率，上月为年增5.64%。
10/29(三)
--14:00 台湾友达 投资人说明会。
--17:00 台湾联电 投资人说明会。
10/31(五)
--08:30 主计总处公布第三季经济成长率概估值，第二季经济成长率为成长3.74%。
11/4(二)
--12:20 央行代财政部标售103/13期增额公债金额预定350亿台币，年期为10年期。
11/5(三)
--08:30 主计总处公布10月消费者物价指数年增率，上月为年增0.72%。
--16:15 央行公布10月末外汇存底，上月底为4,206.96亿美元。
11/7(四)
--16:00 财政部公布10月进口/出口数据，上月出口年增4.7%。
11/10(一)
--13:30 台积电 公布10月营收。
11/20(四)
--16:10 央行公布第三季经常帐，上季初值为顺差164.7亿美元。
11/21(五)
--12:20 央行代财政部标售103/16期公债金额预定300亿台币，年期为30年期。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。
12/1(一)
--12:20 央行代财政部标售103/13期增额公债金额预定300亿台币，年期为10年期。
12/24(三)
--12:20 央行代财政部标售财103-9期国库券金额预定300亿台币，91天期。
12/26(五)
--12:20 央行代财政部标售财103-10期国库券金额预定350亿台币，182天期。
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2015年
1/1(四)
--公众假期金融市场休市一日。
2/18(三)-2/23 (一)
--农历春节假期，金融市场休市。
4/3(五)-4/4(一)
--清明节及儿童节连续假期补假，金融市场休市。
6/19(五)
--端午节补假，金融市场休市一日。
9/28(一)
--中秋节补假，金融市场休市一日。
10/9(五)
--国庆日补假，金融市场休市一日。 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。