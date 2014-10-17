国际油市：美国原油期货升逾83美元，受汽油库存下降所激励

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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美国能源资料协会(EIA)周四公布数据显示，上周美国原油库存增加将近900万桶，因炼厂减产且进口增长。
EIA数据亦显示，汽油库存 减少400万桶至2012年11月以来最低水平，路透调查的分析师预估为下降120万桶。
美国上周初请失业金人数降至14年低点，9月工业生产大幅增长，这些正面信号帮助缓解了外界对于美国经济前景的担忧。
劳工部公布，10月11日当周初请失业金人数下降2.3万人，降至26.4万人，创下2000年以来最低水准。美联储公布报告显示，9月工业生产较前月增长1.0%，创下2012年11月以来最大升幅。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/陈宗琦；审校 张涛/于春红)
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。