芝加哥期市：玉米期货有望创17个月最大单周涨幅，因降雨推迟收割

近月小麦期货 本周累计涨近4.5%，为连续第三周上扬，而且创下4月以来最大涨幅。

美国农业部在周二最新一周作物报告中称，玉米已完成24%的收割，而五年均值为43%。

美国农业部称，截至上周日，大豆已完成40%的收割，远高于市场预期，但低于53%的五年均值。

阿根廷罗萨里奥谷物交易所周三表示，今年阿根廷农户料将种植2,060万至2,090万公顷大豆，高于上一季的2,020万公顷。

但过去两周少雨，令巴西主要大豆产区马托格罗索州的潜在产量受到威胁。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 520.00 3.00 +0.58% +2.77% 496.48 68

CBOT玉米 354.50 2.25 +0.64% +1.79% 365.36 65

CBOT大豆 972.25 5.75 +0.59% +2.07% 952.04 58

CBOT稻米 $12.53 $0.02 +0.16% -0.48% $12.62 40

美国原油 $83.27 $0.57 +0.69% +1.82% $90.08 27

汇率

欧元/美元 $1.281 $0.000 -0.01% -0.23%

美元/澳元 0.878 0.002 +0.23% -0.54%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/于春红; 审校 戴素萍/张若琪)