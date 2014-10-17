《中国报摘》--其他报纸重要消息10月17日

**上海证券报**

--中国保监会将对保险法人机构实施公司治理分类监管，并起草了《保险法人机构公司治理评价办法》，于本周开始在行业内部征求意见。在对保险公司治理水平打分、评级的同时，保监部门将对整改不力的保险法人机构实施黄、红牌警告制度。

**证券时报**

--中国证券业协会昨日发布相关指引，明确报价系统私募基金募集与转让规则，将成为机构间私募产品报价与服务系统私募投资基金募集与转让，以及私募股权投资基金项目股权转让业务的规范文件。

**21世纪经济报导**

--近期，大宗商品大省山东金融办出台了《关于开展介于现货与期货之间大宗商品交易市场试点工作的意见》，其重点对大宗商品交易市场的发起做了规范；这是全国首个期现货市场之间大宗商品交易的专项政策文件。

**东方早报**

--中纪委最新公布的巡视整改情况和反“四风”成绩单显示，当前涉农资金已成贪腐高发区，近一年来，全国查处各种涉农补贴问题6,000余起，涉及资金20多亿元。

**人民日报**

--中国财政部、人社部、国家卫生计生委近日对外公布了2013年全国社会保险基金决算报告，截至去年底，全国社保基金滚存结余44,884亿元。其中企业职工基本养老保险基金年末滚存结余26,900亿元。

**金融时报**

--近日，中银国际证券获得上海交易所批准，成为首批开通港股通业务交易权限的券商。日前，其已正式开始与有意向的投资者签署港股通业务协议，并进行风险提示，开通相关业务权限。(完)