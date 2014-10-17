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货币新闻 | 2014年 10月 17日 星期五 09:03 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报2.92%，上日加权利率3.0247%

路透上海10月17日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周五开盘报在2.92%，上日该期限加权平均利率为3.0247%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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2.92% 3.02% 3.0247%

周四银行间市场质押式回购总成交金额11,010.58亿元，较上日的11,336.17亿元略降；其中，隔夜品种为9,372.42亿元，上日为9,460.50亿元。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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