中国货币市场：七天回购开盘报2.92%，上日加权利率3.0247%

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海10月17日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周五开盘报在2.92%，上日该期限加权平均利率为3.0247%。具体如下：
今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价
------------------------------------------
2.92% 3.02% 3.0247%
周四银行间市场质押式回购总成交金额11,010.58亿元，较上日的11,336.17亿元略降；其中，隔夜品种为9,372.42亿元，上日为9,460.50亿元。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。