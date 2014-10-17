全球金市：金价料连续第二周上涨，经济疑虑提振避险需求

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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周四原油价格跌至四年低位后反弹，全球股市再度下跌，因投资人担忧全球成长低迷，以及欧债危机可能重现。黄金与公债以及日圆等避险资产因此受到提振。
最新数据显示美国经济强劲，帮助世界各国股市指数缩减跌势，但忧虑仍挥之不去。
美国上周初请失业金人数降至14年低点，9月工业生产大幅增长，这些正面信号帮助缓解了外界对于美国经济前景的担忧。
全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 称，周四持仓量增加0.24%至760.94吨，显示投资人买兴增长。
走私黄金进入印度的风险日渐增高，因查缉数量日益增加，且走私市场利润降低。印度为全球第二大黄金消费国。
伦敦金属交易所(LME)将从12月1日起，接手负责伦敦铂金(白金)与钯金的定价。
伦敦金银市场协会(LBMA)指定摩根士丹利(Morgan Stanley)为做市商，凸显部分银行将营业领域扩大至贵金属交易市场的野心，其他业者则因为严格的监管规定而退出。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/陈宗琦；审校 张若琪/张涛)
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。