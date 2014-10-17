《台湾金融市场一周展望》利空齐聚，FOMC会议前料波动加剧

* 股债市剧烈修正，可望反弹但波动料加剧

* 关注欧洲局势、埃博拉疫情与FOMC会议

* 债市宜偏多操作，五年殖利率料靠向1.10%

记者 董永年

路透台北10月17日 - 台湾随全球市场遭逢“红色10月风暴”，台股全数回吐今年涨幅、台债也由空翻多。由于波段修正幅度不小，已具反弹动能。惟在月底美联储FOMC召开利率会议前，将随消息面剧烈波动。

业内人士认为，后市应关注两大重点，一是引发全球经济增长疲弱担忧的欧洲，将继续维持削减债务的紧缩措施，还是有进一步宽松的可能。此外，埃博拉疫情能否获得控制或更加失控，均将牵动市场敏感的神经。

“跌到这程度，技术面都有超卖现象，应该有反弹。”凯基投顾总经理朱晏民说。

他强调，台股基本面尚未转坏，本次主要跟随国际股市回档。未来股市的波动程度将会扩大，欲从中获利难度升高。

华南永昌投顾董事长储祥生也认为，台湾股市自高档回落已经修正逾10%，价格已不算贵。且股市与内需连动，没有任何一个国家会容忍指数大幅下跌。

朱晏民与储祥生均指出，纵然欧洲、日本、中国等经济增长不如预期，但欧元区通缩疑虑升高，应是引发这次全球金融市场修正的核心原因。接下来就要观察德国会不会放宽紧缩的货币政策，这将是扭转欧洲经济局势的重要关键。

储祥生也提及，致死率高的埃博拉疫情，似有进一步在欧洲、美国等地扩散迹象，不过当地政府也提高了警戒。倘若失控造成更大规模感染，金融市场恐怕会有继续探底的可能。

分析师一般认为，台股自高点已回落逾千点，以今年经济成长率有逾3%实力来看，指数跌破去年收盘位置8,611点并不合理，有反弹机会。但弹至8,850点附近的年线，就会遭逢庞大解套卖压。

欧元区再度面临金融市场的冲击。经济成长停滞，通胀率持续偏低，法国和意大利预算问题，希腊的政治风险也在不断升高，这些因素导致市场动荡。欧元区领导人之间以及德国与欧洲央行(ECB)之间的政治紧张气氛不断升温。

埃博拉病毒目前无药可治，自3月份疫情爆发以来，埃博拉病毒已在西非造成6,574人感染，其中至少3,091人死亡。世界卫生组织(WHO)预计明年年初将在西非开始小规模试用两种实验性埃博拉疫苗，同时，输入幸存者的血液或许是治愈该病的最大希望。 。

**债市宜偏多操作**

台湾五年公债殖利率 近日随美债明显下滑，波段跌幅达18个基点。经此一役，交易商操作心态也从出脱部位且反手做空，转变成必须逢高拿货因应变局。

交易商认为，美联储在29日公布利率决议前，市场料将随着美国经济数据、欧洲经济局势以及埃博拉疫情的进展而变化，波动幅度也会变大。

“欧洲一直没好，你想，一颗苹果烂了一半以上，另外的会好吗?。”一公股银行交易主管说。

另一证券商交易员认为，市场对美国升息时点可能延后的预期，还处在半信半疑的状态。这必须靠接下来经济数据的发布，以及月底FOMC会议结论来验证。若是误会一场，殖利率会修正回去，但若延后升息的预期更为浓厚，1.10%的台湾五年公债殖利率就不算低。

一外商银行交易员则提及，由于台湾近期关注重点放在食安风暴，反而忽略了埃博拉疫情对国际金融市场的冲击，未来还是要高度留意相关讯息的变化，一旦疫情扩散，五年公债殖利率就有机会测试1.10%。

交易商预估，下周五年公债103/15 殖利率区间看在1.10-1.20%，10年增额券103/13R 发行前交易殖利率区间则在1.55-1.65%。

**台币受外资流向牵动**

台币兑美元 本周随着国际美元上冲下洗也洗了一趟三温暖，最终仍未能明显突破区间。这让市场对下周台币走势感到观望，加以主要货币走势前景不明，更形增加操作难度。

汇银人士指出，今晚美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦将发表谈话，且FOMC的10月会议即将在下下周登场。该事件牵动美国对QE(量化宽松)是否将完全退场，以及升息时点的重新评估，将成为近期影响金融市场的最重要事件。

他们指出，在FOMC会议结果出炉前，下周预估主要货币将观望且较为震荡，市场对经济数据及重要事件的反应趋近草木皆兵，若台币的主要参考指标韩元 波动扩大，台币有机会跟涨跟跌，但因台湾央行平抑台币汇价已是常态做法，预估下周台币波动区间还在近期的大范围内。

〞下周我觉得波动度会扩大，而且美元已经涨了好几周，多仓随时有获利了结的平仓压力。〞一位本地银行交易员说。

交易员预估，下周台币将以30.400为中心波动，主交投大区间或在30.300-30.500间。国际美元若呈现弱势，台币有机会突破本周高点30.320；反之，台币弱方或测试出口商的抛汇力道是否在30.450-30.500间提供支撑。

他们认为，下周时序亦逐步趋近月底，虽然本周初出口商已陆续抛汇消化了一些美元卖压，但月底的本币需求量估仍未完全出笼，下周有机会限制台币跌幅。