中国能源：周六起汽、柴油价格六连降，分别调降300元和290元/吨--发改委

标题新闻：联合国秘书长古特雷斯对安理会称与朝鲜缺乏沟通渠道是危险的，需要避免误判和误解
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路透北京10月17日 - 中国国家发改委周五称，自周六（18日）零时起，将汽、柴油价格每吨分别降低300元人民币和290元。这是下半年以来连续第六次下调。
政府网微博援引发改委消息称，决定将汽、柴油价格每吨分别降低300元和290元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别降低0.22元和0.25元，调价执行时间为10月17日24时。
欲览中国自2009年以来成品油价格调整情况一览，请点击
发改委上次调整油价是在9月30日零时起，将汽、柴油价格每吨分别降低100元和95元。
根据2013年3月27日起实施的新成品油定价机制，成品油价格每10个工作日调整一次。但当汽、柴油的涨价或降价幅度低于每吨50元，纳入下次调价时累加或冲抵。（完） (发稿 李贺/侯向明; 审校 曾祥进)
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俄罗斯能源部长诺瓦克 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡4月28日 - 市场人气改善提振380-cst燃料油远期升水走 阔，因为市场预期第一季多数时间都拖累市场的供应过剩将缩窄。 周四新加坡燃料油库存降至三个月低点，这是供应减少的一个迹象， 此前曾创下自1月4日以来最大单周降幅。 0900 GMT，洲际交易所(ICE)日期较近的380-cst燃料油跨月价差，即 从5/6月一直到9/10月，录得涨幅。 ICE-5/6月合约涨幅最大，每吨较前一交易日上涨0.25美元至0.95美 元。 除了人气好转之外，交易员还将5/6月价差上涨归因于市场参与人士 将4/5月部位展期，后者将在周末到期。 周五普氏窗口达成三笔船货交易，总计6万吨380-cst燃料油。 中石油购买了两笔，Coastal买入第三笔。 壳牌卖出两笔，贡渥(Gunvor)卖出第三笔。 自4月以来，普氏窗口总计成交358万吨380-cst燃料油。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)