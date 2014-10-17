《路透晚报》--10月17日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国金融：9月外汇占款转为正增长但仅为11.4亿，央行仍需释放流动性

中国9月全部金融机构外汇占款虽再度转为正增长，但数额仅为11.4亿元人民币。分析人士普遍相信，为弥补未来基础货币供应量的缺口，央行仍需采用多种工具继续释放流动性。

--中国经济：发改委核准三条铁路新建或扩建项目，投资总额近千亿

中国加大投资稳增长的步伐正在加快。中国发改委周四核准三条铁路新建或扩建项目，包括辽宁锦州港至内蒙古白音华铁路扩能工程等，投资估算总额为958.78亿元人民币。

--中国能源：周六起汽、柴油价格六连降，分别调降300元和290元/吨--发改委

中国国家发改委周五称，自周六（18日）零时起，将汽、柴油价格每吨分别降低300元人民币和290元。这是下半年以来连续第六次下调。

--中国能源：国家级调研组建议河北张北打造万亿级新能源特区--报载

据中国证券报周五报导，由原中科院院长路甬祥院士牵头的国家级调研组近日完成一项报告，提议国家在河北张家口市张北县一带建立新能源“特区”，预计总投资达万亿元人民币以上。目前，该报告已经完成并上报高层。

--中美贸易：自由贸易每年将给两国带来4,600亿美元经济收益--研究

彼得森国际经济研究所的最新研究报告显示，如果美国与中国实现自由贸易，那么每年将为两国带来4,600亿美元的合计经济收益。

【金融】

--中国保险：险资应投资A级优先股，有能力保险机构均可投资--保监会

中国保监会下发通知明确保险资金投资优先股的具体规定，要求险资投资的优先股，应当具有A级或相当于A级的长期信用等级，而且只要具备相应投资管理能力的保险机构均可以投资符合条件的优先股。

--台湾金融：四大基金若进场买股，金管会乐观其成--主委

台湾金管会主委曾铭宗周五称，国安基金到现在没有开会，所以没有护盘，若四大基金认为台股超跌愿意进场投资，金管会予以尊重并乐观其成。

--香港金融：此前受占领示威行动影响的银行营业网点全部重开--金管局

香港金融管理局（HKMA）周五称，此前受占领示威行动影响的银行网点，已经全部重开。

【固定收益】

--《中国信用市场观察》金融市场波动率回升利好债券牛市

全球金融市场持续已久的低波动率近期呈现明显回升现象，此轮大类资产的波动率回归虽然与油价下跌及全球通缩风险担忧有关，但整体而言，由于短期再度发生全球金融危机的概率不大，美国经济复苏进程及全球经济能否告别低增长，才是金融市场能否持续重拾波动率并保持活跃度的关键。

--新债招标：中国一年国债利率符预期略低于二级，债市多头情绪仍旺

中国财政部周五招标的一年期固息国债，中标利率符合预期。交易人士指出，由中国央行年内第三次调降正回购利率激发的债市做多热情仍在延续，且流动性宽松格局不改，助力今日中标结果小幅低于二级水平。

--新债招标：中国进出口行三年固债利率4.20%，五年4.34%--业内人士

业内人士周五透露，中国进出口银行稍早招标的三年固息债中标利率为4.20%，同时发行的五年固息债中标利率4.34%，六个月期贴现债中标收益率3.9259%。

--中国货币市场：回购利率低位震荡，下周缴税及IPO或致时点性波动稍显

中国银行间资金市场周五主要回购利率低位震荡。流动性宽裕格局不改，而在开盘价引导下回购利率也保持总体向下态势；下周资金面将迎来缴税及新股IPO两大因素扰动，或致时点性波动稍显。

--中国债市动态：现券短端收益率略降，因一年国债发行利率低于二级

中国银行间债市周五早盘现券短端走势较好，收益率略降,中长端变动不大，整体收益率曲线略显陡峭化，场内买盘不歇，且早间一年期国债发行定位向好，带动二级市场上，三年以内利率债均颇受追捧。

--中国票据市场：转贴利率跌幅扩大，正回购利率再降拓宽下行空间

中国票据市场本周转贴利率本周跌幅有所扩大，资金面宽松银行配置资产压力渐增，收票需求旺盛；而央行在一个月内二度下调正回购利率，牵引货币市场利率下行，并为转贴利率进一步拓展向下空间。

【外汇】

--人民币汇率：9月实际有效汇率环比上升2.54%，名义有效汇率创新高--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布，人民币实际有效汇率指数9月环比上升2.54%至119.75，连续第四个月回升，增速较前月的1.62%明显加快。

--《离岸人民币综述》“人民币外交”促国际化重心转向区域投资合作

金秋时节，中国的“人民币外交”亦展现出独有魅力，包括英国发行人民币主权债、人民币与欧元直接兑换、韩国“泡菜债”、中俄货币互换协议等纷至沓来，人民币国际化重心似乎正从以往的注重提升离岸人民币资产规模，转向集中推进区域投资合作。

--中国汇市：人民币窄幅振荡后收贬，短期趋稳态势不改

中国境内人民币兑美元即期周五随中间价小幅收贬， 整体呈现慢贬急升走势。交易员表示，盘中购汇力量遭遇中资大行结汇打压，令贬值幅度有 所收窄，预计短期人民币趋稳态势不改。

【证券/行业】

--中港证券：沪港通已准备到位，目前还未有开通时间表--港交所

沪港通何时开通牵动市场神经，香港联交所行政总裁李小加周五向媒体表示，沪港通的预备工作已经到位，目前也没有开通的时间表，他认为监管机构在适当的时候会公布。

--《焦点》中国券商获准另辟短期融资渠道，资本补充将趋系统化

中国上海及深圳证券交易所和中国证券业协会近日允许证券公司发行短期公司债，这将为券商在原有短期融资券等品种的基础上，开拓新的短期资金融资渠道，有助于缓解券商行业对资金的迫切需求。

--中国股市：沪综指连二日收跌，外盘拖累及经济疑虑令大盘内外交困

中国股市沪综指周五连续第二日收跌。分析师指出，外围市场对A股走势形成一定压制，而昨日护盘的银行股今日亦有所下跌，对指数形成新的拖累，大盘短线市场强势特征渐失，盘中一度击穿中期趋势线--30日均线2,327点。

--《技术分析》中国股市沪综指阶段性头部基本形成

中国股市沪综指本周大幅震荡，整体重心逐步下移。技术面显示，上方2,400点附近压力不减，主动性卖压明显放大，短期均线系统持续承压，阶段性头部基本形成；中线看，本周K线14周以来首次跌破五周均线，发出中期调整初步讯号，目标指向2,220点附近的前期小平台附近。

--《中国大宗商品综述》贸易融资边际收益下降，因国际美元大涨及信用证收紧

国际美元指数录得40年来最长涨势，引发全球大宗商品雪崩行情的同时，亦打压中国大宗商品贸易融资，加上青岛港融资骗贷案后不断收紧的信用证约束，中国贸易融资正在大幅减少。

--《分析》好市多从电商借道进军中国市场，避免重蹈沃尔玛覆辙

美国零售商好市多(Costco Wholesale)周二宣布在阿里巴巴旗下的天猫平台开设旗舰店，向中国消费者直接销售各类商品。该公司此举旨在借助了解中国市场的团队和低成本的架构，避免甚至让全球最大零售商沃尔玛都连连遇挫的失误。

--《台湾金融市场一周展望》利空齐聚，FOMC会议前料波动加剧

台湾随全球市场遭逢“红色10月风暴”，台股全数回吐今年涨幅、台债也由空翻多。由于波段修正幅度不小，已具反弹动能。惟在月底美联储FOMC召开利率会议前，将随消息面剧烈波动。

--中国个股：上海银行拟筹资至多116亿元，上港集团拟认购不超过1亿股

中国大型城市商业银行--上海银行规模高至116亿元人民币的筹资计划有了新进展。其股东上港集团周四公告称，公司拟以每股不高于16.57元价格，认购至多1亿股上海银行股份。

--中国新股：万达院线拟发行至多6,000万A股用于影院建设--预披露

在万达商业地产香港上市后，中国第二大富豪大连万达集团董事长王健林的另一家子公司万达院线亦在推进其A股上市进程。中国证监会网站周四稍晚披露其预披露材料，万达院线拟发行6,000万A股，发行后拟在深圳证交所上市。

--欧洲个股：大众汽车合资企业在华召回逾58万辆汽车--质检总局

中国国家质检总局周五称，大众汽车在华合资企业--一汽大众汽车有限公司将召回563,605辆存在车轴问题的汽车。

--美国个股：SUNEDISON与中建投资本三年内将在中国建设1GW光伏项目

美国领先的太阳能开发商SunEdison与中国主权基金中投公司旗下的中建投资本近日签署合资协议，计划未来三年在中国开发、建设和拥有最多1GW（吉瓦）的公用事业级太阳能光伏项目。 (完) (整理 张喜良; 审校 林高丽)