《香港报摘》--其他报纸重要消息10月17日

*明报：

--丽新发展 与丽新国际 恢复派发股息，但两间公司的副主席周福安称，集团为了预留“子弹”日后积极投地，暂时派息不多；此外集团亦会继续与包括新鸿基地产 前非执行董事郭炳湘在内的合作伙伴，洽商合作。

*星岛日报：

--有消息指，中国移动 已经取消为iPhone 6特设专属月费计划，而是采取机约分离的政策，用户可根据需要，自行选择净机或合约套餐，变相令iPhone 6出机门槛大降，由于通话费补贴上限可达50%，令人忧虑中移手机补贴会大增。

*苹果日报：

--英国洲际酒店集团 以80-100亿港元暗盘方式放售香港尖沙咀洲际酒店，每客房平均价值1,590-1,988万港元；消息指有买家出价78-80亿港元洽购，短期内或有结果。

--本港零售市道放缓，内地豪客不再，多间珠宝金行缩舖减开支，其中六福 放弃续租铜锣湾利园山道月租110万港元的舖位。

*东方日报：

--虽然新iPhone推出刺激国泰航空 9月货运增长逾14%，惟增幅仍低于8月及7月的逾19%。

--绿地香港 终止其与华润置地 开发位于上海市黄浦区之土地之合作协议。

*文汇报：

--面对劲敌小米手机于网上销售占比大于运营商销售，联想集团 宣布成立一家全新的子公司以发展互联网手机等终端业务，新公司将于明年4月1日正式开始运营。

*大公报：

--越秀地产 的供股计划最终录得159.7亿股股份认购，较原订发售的30.77亿股股份，超购认购约4.2倍。

--南戈壁 第三季原煤产量同比减少85%至17万吨，销量亦下降31%至65万吨，公司预计艰难市况将持续至今年底，因海运及国内供应强劲以及中国煤炭需求疲软。（完）

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