《焦点》日本企业10月信心疲弱，当局出台支撑政策的压力进一步增大

日圆/美元 本月稍早触及六年低点110.09，周三反弹至一个月高位105.21，因之前公布的美国经济数据较为疲弱，加深了美联储可能推迟首次加息时间的忧虑。

路透和日本央行对大型制造业信心调查的图表： link.reuters.com/mer23w

最新的日本央行短观调查显示，第三季日本大型制造业信心有所改善，但服务业信心则下滑，进一步表明若无新的刺激举措，经济难以强劲增长。

路透短观10月服务业景气判断指数从9月的正22跌至正20，明年1月料进一步降至正18。

指数由认为情况改善的企业百分比，减去认为情况恶化的企业百分比所计算得出。数值为正代表乐观者超过悲观者。

安倍首相曾经重申，他对于明年是否按计划调高消费税持“中性”态度，并表示决策取决于包括7-9月季度在内的经济指标强弱程度。

由于经济复苏步履蹒跚，且通胀率远低于2%央行目标，投资者揣测安倍可能命令政府增加支出，同时央行或许不得不进一步出台货币刺激举措，以便其得以按计划加税。

日本央行在2013年4月公布一大批刺激政策，承诺通过积极购买资产，在大约两年内达到2%的通胀目标，此后央行一直按兵不动。(完)