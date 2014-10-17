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亚洲 | 2014年 10月 17日 星期五 09:24 BJT

表格：外资上周转为卖超日本股票，日本投资者转为买超海外债券

路透东京10月17日 - 日本财务省周五公布的资本流动数据显示，截至10月11日当周，外资转为卖超日本股票。

外资10月11日止当周在日本股市卖超2,543亿日圆，前一周为买超1,845亿日圆。

日本投资人最近一周买超海外债券7,960亿日圆，前一周为卖超1,686亿日圆。

下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：

外资在日本投资(负值代表卖超)：

股市 债市 货币市场

10月5日-10月11日 -254.3 +624.8 +1,567.9

9月28日-10月4日 +184.5r +1,225.0r -2,281.2

日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

股市 债市 货币市场

10月5日-10月11日 +1.7 +796.0 -14.0

9月28日-10月4日 +439.0 -168.6r -47.6

注：

--r为修正值

--债券包括受益凭证

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)

欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)(完)

(编译 王兴亚；审校 于春红)
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