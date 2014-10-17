港报财经评论：伊波拉恐慌早有预警--信报10月17日

伊波拉恐慌早有预警/ 习广思

周三晚美股一度跌逾400点，虽然收市跌幅收窄至173点，但市场恐慌情绪未见消退，昨天午后时段美股期货再度急跌150点，市况极度波动。伊波拉疫情成为沽货藉口，真正理由是全球经济隐疾现形，经济失速滑坡，QE这条大水喉已关上，狂奔5年的美股牛市岂能不跌？周三公布的美国零售数据及生产物价指数均大幅逊于预期，加深投资者对全球经济前景的忧虑，而联储局加息前景预期也出现逆转。

美国联邦利率期货合约显示，交易商目前预期联储局在2015年12月前加息的机会率已降至约50%，部分交易商甚至开始预期联储局在2016年第一季2才开始加息。交易商预期当局在2016年底前将加息至1.235%，低于2015年底息口预测值1.375%。加息预期大降，但美股依然波动。周三标普500指数VIX曾升至两年半以来高位，美元则跟随经济数据而转弱；然而，美元大升浪的看法毋须改变，看好美元并非单纯看息口前景，炒开外汇都知汇价是相对另一国家的加权贸易购买力为基础，美元购买力在当前环境仍是看涨。周三晚美国公布疲弱的经济数据后，虽然美元下跌，但油价依然无起色，与另一商品金价走势背驰，金价与油价开始各走各路。值得留意的是，美国油股当晚却异常强势，升幅由6%至20%不等；然而，再看看这些股份今年以来表现，就知油股似是死猫弹多于见底回升。

美国标指成分股中的钻油股今年初至周二下跌22%，石油设备股也跌了17%，表现远差于大市，弱股死猫弹不足为奇；反而沽压蔓延至其他板块才令人忧虑。周二PPI出乎意料跌0.1%，市场原本预期升0.1%，是去年8月以来首次下跌，PPI反映对购入原材料生产所愿意支付的价格，有点预期作用，反映9月厂家对接单预期不乐观。另一因素是伊波拉病毒散播恐慌，投资分析部首席经济及策略师吕梓毅曾作出预警，据报道，上月中已有5,357人感染伊波拉病毒，有2,630人死亡，个案每3个星期倍增，不足一个月，至本周二向世衞通报的伊波拉病例达8,914宗，死亡人数4,447人，个案有增无减，死亡率更由49%升至49.9%。

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美元兑日圆或跌穿105/ 苏子

近日美元明显转弱的走势，其实并不令人感到意外，原因是支持美元上升的关键因素，便是市场预期联储局可望提前于明年上半年把息口调高。但是，美国10年期国债息率却未能配合市场的乐观情绪，创出今年新高，反映债市投资者并不相信美息将提前调高，因此，美元近日的明显下跌是有迹可寻。由于联储局公布最新的议息纪录显示，息口仍将保持在零利率水平一段较长时间；加上近日美国公布的经济数据已经明显转差，其中9月份核心零售量更由前值的上升0.3%，变为下降0.2%，如此差劲的数据，令投资者亦开始相信联储局势必推迟首次加息的时间。

日前美国10年期国债息率一度急跌至2%以下，创16个月来的新低水平，债息如此疲弱的表现，令与其有高度相关性而早前却一直被市场极度看好的美元兑日圆遭到大手抛售，昨天汇价已经失守50天平均线支持，并且成功在之下波动。按照目前市场对美元的乐观情已开始出现逆转迹象来看，相信美元兑日圆的短期走势仍有下跌空间，相信在大量止蚀沽盘的推波助澜下，稍后汇价有较高机会跌破105日圆心理关口并考验100天平均线支持。

由于欧罗区公布的9月CPI较上年同期仅上升0.3%，为2009年10月以来的最低升幅，以及低于8月的上升0.4%，反映欧罗区正面对通缩威胁，央行有需要加推更多刺激措施，故不利欧罗汇价。至于英国公布9月份失业率为2.8%，较前值的2.9%为佳。就业数据转佳，令英镑汇价在美元已见转弱下，后市将有较强的承接力；相信在可见的将来，欧罗兑英镑将有较大的沽压。目前欧罗兑英镑在上月的0.8065英镑高位及本周三的0.8046英镑高位有机会呈现不利后市的双顶形态，稍后一旦返回50天平均线支持以下收市，料将再次下试上月底的0.7763英镑低位支持。

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