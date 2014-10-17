港报财经评论：股市起波澜，药股买四环--经济日报10月17日

股市起波澜，药股买四环/ 林瑞芬

美股周三表现如过山车，资金由股市转债市。港股愁困政治市本已内伤，现加上外围市况波动夹击，不看好的投资者上风之势仍明显，静候曙光！恒指昨跌1%，收22,900，国指跌0.9%至10,185。技术上，恒指受制23,500，回升力有限，但恒指守22,500关键升轨支持之力也不俗。事关A股企硬，也预期美股抛售浪近尾声。上周以来，美股惊险场面百出。周三晚更为激烈，道指一度急挫460点或近3%，收报16,141，跌幅收窄至173点。标普500指数一度亦挫近3%，收报1,862，跌幅收窄至0.8%。美股跌势加剧，配合债市可理解，10年期债息周三曾跌穿2厘低见1.86%，资金突然由股市转入债市所致，这与近周市场又对环球经济前景看法转淡有关。

周三，美联储局发布了当前美国经济形势报告褐皮书（Beige Book），指最近几周，美国多数地区的经济以“温和至适度”步伐扩张，显示近期部分数据疲弱，但总体来说美国经济前景仍然乐观。然而，市场对环球经济疑虑加深，触发资金由股转债。自次按泡沫爆破以来，环球央行可以做的已做了，还有甚么方法能纾缓经济疲态，又是寄望推出新一轮QE？若央行不选择QE，而承认权力有限，这样做使过去六年靠央行大宽松避免衰退局面可能有变，对股市的影响可大可小。美联储将于本月28日至29日举行FOMC会议，望有所指引。

配合道指走势分析，失守200天平均线16,588，跌穿疑似双顶，量度跌幅可以接近15,500。不过，从标普500指数阴阳烛图观察，周三先大跌后收窄跌幅，又出现疑似锤头的见底讯号，技术指标RSI已见跌近29，开始超卖，不排除短期最惊惶失措的抛售高峰已过。上证昨收报2,356，微跌0.7%，不太受外围影响，相信与市场仍寄望沪港通或可以开车，以及人行刚公布的利好货币数据有关。9月份新增人民币贷款8,572亿港元，胜市场预期。9月M2货币供应按年升12.9%；社会融资规模1.05万亿港元，两者均接近市场预期。此外，9月外商投资新设立企业2,047家，同比增9.4%；实际使用外资金额（FDI）为90.1亿美元（折合555.8亿人民币），同比增1.9%，市场原预期跌14%。

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表外业务收缩，币策料再微刺激/ 余少文

外围急挫，A股反弹乏力，累及国企指数跌穿10,200点，乐观是继续筑底，然后等经济好转，只是中国收紧流动性有待放松，或会定向减息。中国内地股市以“跌、升、跌”来结束昨日市况，但高位有点位高势危的感觉，一旦调整，国企指数会被波及，而国指昨日亦跌99点或1%，收报10,185点，成交额109亿港元，只有14%主板H股可以逆市上升；至于红筹指数跌56点或1.3%，收报4,352点，成交额56亿港元。

中国人民银行昨日公布9月份货币供应数据，社会融资规模达1.05万亿人民币，按月升近10%，但按年则跌25%，当中新增人民币贷款8,572亿人民币，好过市场预期，也是有数据以来9月份最高的新增贷款额。只是9月份广义货币（M2）和狭义货币（M1）分别升12.9%和4.8%，M2增幅较8月上升0.1%，但略低于市场预期的13%，M1增幅则是8个月以来最低。虽然9月份新增存款不足9,300亿人民币，但同期新增贷款高于预期及上升，可能是五大银行在9月份获5,000亿人民币SLF的投放，也可能是银行把表外业务转为表内业务所推动。因为粗略计算下，9月份表外业务下跌95亿人民币，如连同7月份减少3,099亿人民币计算，第三季表外业务减少3,077亿人民币，是有纪录以来最大的单季下跌。当然，表外业务收缩，除了监管因素，也可能是表外融资业务风险上升而令金融机构主动减少所致。

然而，中国上半年在流动性问题上多次定向宽松，但整体经济环境仍然不济，融资情况偏弱下，不排除央行会加快价格调控，届时可能会有更多压低市场利率的措施出台，如降低贷款利率等。尽管经济预期差，但仍然不认为中国会全面减息或降准，否则不会在过去半年采取多个微调手段。除非第四季经济数据仍差，才会在12月作出较大动作，只是一切政策和措施或要待稍后召开的四中全会拍板。当然，金融机构加强表内业务，确实可以改善影子银行的问题，但亦担心表外业务收缩过快，反而影响实体经济的债务问题。

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