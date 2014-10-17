港报社评：公平对警队，勿双重标准--星岛日报10月17日

作为香港主要执法队伍的警队，由「占中」启动至今的二十天，承受着前所未有的压力。压力不仅来自社会撕裂和纷争中维持秩序的难度，以及挑衅者愈来愈狠毒的咒骂与侮辱，最难受的，是「占中」支持者对警队执法采取双重标准，将是非混淆，凭自己的好恶判定执法的对错，令警员含冤受屈。这样下去，警队的士气早晚会崩溃，法治亦随之动摇，后果将比想像中更严重。

法治的基本原则，是法律不会因人而异，因事而异，犯法就是犯法，任何违反法律的人和团体，都要受到制裁，执法工作由警队等部门负责，再交给法庭裁决。这是整个法治制度的基础，不会因任何政治意念和个人理想而有例外。

但「占中」发起人和支持者--包括大学的法律学院教授和一批大律师，从一开始就违反了这个原则，将「争取真普选」的诉求凌驾于法律之上，只因头上戴着耀目光环，所有违法行为都变得合理，神圣不可侵犯。

堵塞道路是百分百的违法行为，但因为他们举起了「争民主」的旗帜，喊着「为公义」的口号，便可以视法律如无物，为所欲为。

对示威者的「非法占领」，警队为了维持法治，当然要执法。但当示威者驱而不散，警员不得不以胡椒喷雾之类的方法希望打通道路，恢复秩序，却被指「镇压和平集会」。执法者维护法纪，竟遭扣上「不公义」的罪名，犯罪者反而正气凛然。

香港法治正面对失效危机，为挽狂澜于既倒，对执法的双重标准必须拨乱反正，还警队以公道。

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