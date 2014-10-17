港报社评：对话清场须分开，该清场时就清场--文汇报10月17日

行政长官梁振英昨日表示，希望下星期与学联就政改在人大决定框架下重启对话，并强调对话和清场是两回事，需分开处理。必须指出的是，政府与学联的对话，必须以基本法和人大决定为前提，否则，对话不仅没有意义，而且会惹出更大麻烦，不如不对话。同时，对话并非意味「占中」合理化和合法化，「占中」搞手更不能借对话逃免刑责。

政府与学联的对话必须在基本法和人大决定的基础上进行。基本法和人大决定是香港特首普选的宪制基础，具有不可撼动的法律效力。学联一再纠缠违反基本法的「公民提名」，并要求撤回人大决定，这绝无可能。连大律师公会也发声明，批评学联把讨论宪制原则问题形容为「玩弄人的花招」或「琐碎的法律细节」，指出有关言论十分危险，重申政改必须在基本法框架内探讨，强调这是「不容争议的原则」。

尽管市民希望透过对话早日结束「占中」，政府也拿出诚意积极促成与学联对话。然而，学联是否愿意回到基本法和人大决定的轨道上来，令人怀疑。因此，社会不宜对对话抱过高期望。

必须强调的是，对话与清场须分开处理。政府不能因为对话而不清场，当然也不能因为要清场而不对话。对话不能改变「占中」违法的事实，不能使「占中」乱港扰民的行为合理化，更不能让「占中」搞手借对话而逍遥法外。执法部门不能因为学联愿意对话而放弃清场，更不能因此放弃追究「占手」搞手的法律责任。

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