港报社评：政府与学联对话理想现实的抉择--明报10月17日

占领行动形成的官民对峙僵局，随着政府与学联将开启对话，相信大多数市民期望可因此带来转机，使事件得以平和解决，避免流血收场。由于政府与学联的对话出现过周折，今次再有机会对话，期望政府与学联都拿出诚意，不玩花招，以达至成果为唯一目的。

事态发展已经使香港稳定与繁荣蒙上阴影，只要稍有妄动误判，香港或许就会陷于万劫不复深渊。

梁振英就即将开启的对话，明确表示公民提名不符合《基本法》，提出修改基本法容纳公民提名，不切实际；另外，他还表示中央说不会撤回全国人大常委会的决定。政府与中央的立场并无新意，学联在这样的情况下愿意对话，相对于过去，学联的取态变得较为务实，这个转变值得肯定。

学联一再表明占领行动并非革命，只为争取民主政制，政改框架由中央决定，中央就全国人大常委会的决定巍然不动，学联若要继续参与政改议题，可有的选择其实不多。基于学联与特区政府、中央的政改立场南辕北辙，即使有对话，学联会否按政府的议程，具体讨论提委会的组成、民主程序等议题，无法估计。

从香港整体利益出发，政府与学联对话的诚意，毋须怀疑，期望多轮对话创造的空间，各方力量可以停下来、想一想，港人争民主争了那么多年，为何局面如此零星落索？怎样的选举安排、怎样的民主参与，可以创造最大的民主空间，也可以使香港的民主事业生生不息，这是需要严肃思考的问题。

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