港报社评：严防法治决堤，公正查办违法警察--信报10月17日

罗马不是一日建成，形象同样不是一朝一夕确立，可是千年道行很容易一朝丧。香港警队几十年艰苦建立的声誉，在最近一场铺天盖地的占领运动中节节受挫，9月28日警方施放催泪弹驱散示威者不果后本已备受压力，继而还上演一幕警员涉滥用私刑，令这规模超过三万人的制服部队的正面形象险毁于一旦。

摄录镜头之下警员被怀疑滥用私刑，该当如何处理？警方在事发当日（周三）表示，七名涉事警员已被调离前线；及至昨日，警察公共关系科高级警司江敏强表示，该七名警员已停职，警方正循刑事方向调查。

停职调查无疑是最起码的处理方式，假如证据显示有人蓄意施暴，我们认为警方绝对不能姑息，必须革职查办，拘捕并且起诉，要公正地让害群之马接受法律制裁。

站在法律层面而言，天子犯法与庶民同罪，不管犯法者是谁，警方必须秉公处理。站在政治层面而论，今时今日的香港已经由于政见分歧而撕裂得水火不容，杀一儆百惩治纪律部队违法分子，才有机会让市民对警队重拾信心。

如果有人仍然企图为打人的警察开脱，认为执法人员因受到太大压力而情绪不稳，行为出位，那么请记住一点，依法办事从来容不下个人情绪，纪律部队更加不能存在私怨。

不过，我们也不能因为个别事件而抹煞警队在这个艰难而复杂时刻所付出的努力、所表现的克制。以偏概全或心存成见地摧毁警队的形象，对社会的损害将是严重而深远的，各方政治人物务必慎重处之。

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