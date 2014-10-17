华泰长城期货：中国期指多头积极增仓，市场交投情绪异常活跃

以下内容节选自10月17日的《期货日报》：

周四沪深300指数呈现冲高回落格局。期指成交量逼近120万手，成交持仓比达到7.11倍，创下今年4月以来最高值，市场交投情绪异常活跃。总持仓整体变动不大，资金少量流入，多空争夺激烈。从日内持仓来看，早盘时段多头表现强势，期指出现增仓上行的格局，但2480点压力位受阻，尽管空方顺势下攻导致指数高位回落，但多方并没有立刻认输离场，在指数下跌过程中我们发现主力合约升水不降反增，从贴水3点达到收盘时的升水6点，暗示期指市场抗跌意愿较强。

净持仓数据更偏向多头一方。IF1410、IF1411、IF1412三份合约加总来看，主力前20席位共增加买单5,611手，增加卖单3,580手，三份合约总持仓增加约4,600手，可见周四持仓增加更多集中在主力席位上，小席位近期操作相对谨慎。主力净增仓连续7个交易日为正值，周三最高达到6,401手。净空持仓本周以来呈现趋势性回落，当前已经从节前的2.6万手降至1.5万手。在节后的补仓操作中，多方更加积极主动，实力不断积聚。(完)

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