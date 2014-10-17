港报社评：珍惜对话契机，求小同再商大异--经济日报10月17日

港府昨称拟在下周重启与学生对话，其实港府与学生皆有沟通意愿，惟彼此立场分歧仍大，对话之路极崎岖。双方应先在争议较小议题上谋求共识，建立基础逐步化解政改尖锐纷争。

港府并不希望占领无日无之，既令施政几陷瘫痪，街头冲突频爆更将不断挫伤港府管治威信。且事态若续拖延，警民噪动情绪日益升温，港府深忧类似昨凌晨有警员疑对示威者滥用私刑的事件再爆，令民怨火上加油，占领事件愈拖愈难收科。

且学生亦深知，长时间的占领已令占领者身心俱疲，体力与精神皆达临界点。学生组织亦有打算筹谋转机，以光荣退场。

然而，虽然港府与学生有共同意愿与目标，藉对话让占领事件和平落幕，惟这条对话之路并不易走。皆因双方各有包袱，基本立场仍南辕北辙，分歧仍极大。

故港府与学生重启对话的关键，是寻求适合切入点，以达致有意义、有建设性的对话，而非彼此宣示自己的强硬立场、互数不是后，就拉倒收场。

此须港府与学生，本着先求小同、再商大异的原则，先就一些争议较少的议题，如检讨警方在占领行动期间的执法争议、安排其他示威场地让学生和平合法示威，以至建立一个中长期的官民沟通机制等。

无论港府以至占领者必须明白，公众极期望占领事件可尽快和平落幕，弥合社会撕裂，双方必须放下成见，莫再企硬，令失而复得的对话契机，再度失诸交臂。

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