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货币新闻 | 2014年 10月 17日 星期五 11:05 BJT

新债招标：中国进出口行三年固债利率4.20%，五年4.34%--业内人士

路透上海10月17日 - 业内人士周五透露，中国进出口银行稍早招标的三年固息债中标利率为4.20%，同时发行的五年固息债中标利率4.34%。

业内人士并透露，三年和五年品种的投标倍数分别为2.65倍和2.86倍。

进出口行另外还有一期六个月贴现金融债将于北京时间11:30结束招标。

上述三期债为该行今年第67、68和69期债券，具体发行条款如下：

67期 68期 69期

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招标规模上限 60亿元 50亿元 50亿元

期限/计息方式 六个月贴现 三年固息 五年固息

中标方式 单一价格中标 单一利率中标 单一利率中标

起息日 10月21日 10月21日 10月21日

缴款日 10月21日 10月21日 10月21日

分销期 10/17-10/21 10/17-10/21 10/17-10/21

上市日 10月23日 10月27日 10月27日

基本承销额 无 无 无

发行手续费 无 0.05% 0.10%

-----------------------------------------------------------------(完)

(发稿 吴芳；审校 张喜良)
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