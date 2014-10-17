新债招标：中国进出口行三年固债利率4.20%，五年4.34%--业内人士

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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路透上海10月17日 - 业内人士周五透露，中国进出口银行稍早招标的三年固息债中标利率为4.20%，同时发行的五年固息债中标利率4.34%。
业内人士并透露，三年和五年品种的投标倍数分别为2.65倍和2.86倍。
进出口行另外还有一期六个月贴现金融债将于北京时间11:30结束招标。
上述三期债为该行今年第67、68和69期债券，具体发行条款如下：
67期 68期 69期
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招标规模上限 60亿元 50亿元 50亿元
期限/计息方式 六个月贴现 三年固息 五年固息
中标方式 单一价格中标 单一利率中标 单一利率中标
起息日 10月21日 10月21日 10月21日
缴款日 10月21日 10月21日 10月21日
分销期 10/17-10/21 10/17-10/21 10/17-10/21
上市日 10月23日 10月27日 10月27日
基本承销额 无 无 无
发行手续费 无 0.05% 0.10%
-----------------------------------------------------------------(完)
(发稿 吴芳；审校 张喜良)
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