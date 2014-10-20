《中国债券市场每日交易备忘》--10月20日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国南方电网50亿元人民币六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，建行和农行主承 浙江物产集团10亿元两个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，工行和光大银行主承 中国电力投资集团40亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，光大银行和中信银行主承 长江三峡集团50亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，工行和中信银行主承 中船工业集团50亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，中行和交通银行主承 中投证券9.5亿元三个月期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，建行主承 第一创业证券7亿元三个月期短融簿记建档(主体评级AA)，一创摩根大通证券主承 天津医药集团20亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，民生银行主承 黄山旅游 3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中国银行主承 保利协鑫4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，光大银行主承 苏州工业园区地产经营管理公司10亿元七年期投资者选择权(5+2)中期票据簿记建档(主体评级AAA)，国开行主 承 天津临港工业区建设开发7.2亿元七年期中票簿记建档(主体评级AA)，工行和中信证券主承 龙城旅游控股集团3亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，南京银行主承 丹阳投资集团9亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，中信银行和华夏银行主承 郑州建设投资集团8亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，浦发银行和国开行主承 杭州金融投资集团3亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，中信银行和中金公司主承 中国化工集团14亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，交通银行和建设银行主承 西安世园投资集团12亿元七年期企业债簿记建档(主体评级AA)，华林证券主承 上海银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.4999% 兴业银行 10亿元一个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.0003% 兴业银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.4500% 齐鲁银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6318% ============================================================================ 二、新债上市： 华电集团40亿元九个月期超短融011417010，票面利率4.35% 南方电网50亿元九个月期超短融011407004，票面利率4.30% 国药控股 30亿元九个月期超短融011499038，票面利率4.40% 山东高速集团20亿元九个月期超短融011473008，票面利率4.60% 辽宁成大 1亿元九个月期超短融011499039，票面利率4.70% 辽宁成大2.5亿元六个月期超短融011499040，票面利率4.66% 华泰证券 30亿元三个月期短融071416011，票面利率4.34% 国电大渡河流域水电开发6亿元一年期短融041452051，票面利率4.50% 华南国际工业原料城(深圳)22亿元一年期短融041459065，票面利率5.40% 西南水泥15亿元一年期短融041454066，票面利率4.75% 上海仪电控股集团6亿元一年期短融041451058，票面利率4.70% 北京首都旅游集团12亿元一年期短融041459065，票面利率4.60% 国都证券5亿元三个月期短融071425004，票面利率4.45% 广发证券 34亿元三个月期短融071404013，票面利率4.20% 张江高科 9亿元三年期中票101451045，票面利率5.00% 内蒙古高等级公路建设开发10亿元五年期中票101455028，票面利率5.39% 山东京博控股股份5亿元三年期中票101469016，票面利率7.50% 宏图高科 12亿元三年期中票101453026，票面利率6.50% 株洲国资投资控股5亿元五年期中票101461033，票面利率5.89% 北京热力集团10亿元三年期中票101459054，票面利率4.95% ============================================================================ 三、缴款： 财政部297.4亿元10年期续发国债140021，发行价格103.26元 财政部180亿元三年期储蓄国债141709，票面利率5.00% 财政部120亿元五年期储蓄国债141710，票面利率5.41% 天瑞集团15亿元七年期投资人选择权(3+4)固息债1480520，票面利率7.13% 福建省投资开发集团15亿元七年期投资人选择权(5+2)1480531，票面利率5.10% 农发行50亿元两年期固息增发债140432，发行价103.44元 农发行50亿元三年期固息增发债140446，发行价100.96元 福鼎城投10亿元七年期固息债1480447，票面利率7.48% 交通银行 10亿元97天期信贷证券证券化ABS优先A-1级1489144，票面利率4.80% 交行 32.73亿元462天期信贷资产证券化ABS优先A-2级1489145，票面利率5.00% 交行3.73亿元553天期浮息(一年定存基准)ABS优先B级1489146，基本利差3.10% 交行4.36亿元644天期零息ABS次级1489147 徐工集团工程机械有限公司10亿元九个月期超短期融资券 大唐发电 30亿元九个月期超短融 武汉当代科技产业集团8亿元一年期短期融资券 南宁城市建设投资集团5亿元一年期短融 亚泰股份 20亿元一年期短融 中信建投证券17亿元三个月期短融 华融证券10亿元三个月期短融 福建省交通运输集团5亿元一年期短融 安阳钢铁集团10亿元一年期短融 甘肃省公路航空旅游投资集团20亿元七年期中期票据 无锡太湖新城发展集团20亿元五年期中票 天津公交集团1.4亿元五年期中票 山东胜通集团股份8亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中国五矿股份30亿元六个月期超短融011461005到期兑付，票面利率4.90% 重庆市水务资产经营10亿元九个月期超短融041452002到期兑付，票面利率 6.20% 中国铝业公司30亿元六个月期超短融011415004到期兑付，票面利率5.40% 财政部176亿元三年期代发地方债119107到期兑付，票面利率3.67% 衡阳1亿元两年期中小企业集合债券1283026到期兑付，票面利率5.65% 国开行200亿元三年期固息债110257到期兑付，票面利率4.23% 玖龙纸业太仓有限公司6亿元两年期中票1282404到期兑付，票面利率5.49% 中广核风电有限公司5亿元一年期短融041352038到期兑付，票面利率5.40% 天津滨海新区建设投资集团30亿元一年期短融041356037到期兑付，票面利率5.55% 山西煤炭进出口集团15亿元一年期短融041360070到期兑付，票面利率5.60% 天瑞集团水泥5亿元一年期短融 041361046 到期兑付，票面利率6.60% 淮南矿业集团30亿元一年期短融041362037到期兑付，票面利率5.50% 山东省潍坊市2012年度1.65亿元两年期中小企业集合票据051202005到期兑付，票面利率5.45% 农业银行 20亿元六个月期同业存单111403001到期兑付，发行价97.57元 农业银行10亿元三个月期同业存单11140300到期兑付，发行价98.86元 中信银行 10亿元三个月期同业存单111408015到期兑付，发行价98.85元 民生银行5亿元一个月期同业存单111415022到期兑付，发行价99.63元 10农发13 100413付息 13海投MTN001 101351019付息 13苏豪MTN001 101355006付息 13渝能源MTN001 101361013付息 13保利能源MTN001 101364007付息 13江铜MTN001 101374002付息 10楚雄开投债 1080123付息 10云南工投债 1080124付息 10镇江交投债 1080125付息 10昆钢MTN1 1082184付息 11中铁建MTN1 1182277付息 12韶关债 1280328付息 12港航债 1280329付息 12常德德源债 1280330付息 12张家界经投债 1280331付息 12七台河债 1280332付息 12德州城投债 1280333付息 12汉城投MTN2 1282400付息 12雨润MTN1 1282401付息 12首旅MTN1 1282402付息 13国开23 130223付息 13国开24 130224付息 13国开25 130225付息 13国开26 130226付息 13进出30 130330付息 13寿光城投债 1380308付息 13任城债 1380316付息 13渝西物流债 1380317付息 13龙岩汇金债 1380320付息 13连顺兴债 1380322付息 13宜环科债 1380326付息 13葫芦岛债01 1380327付息 13葫芦岛债02 1380328付息 14浦元1A1 1489010付息 14浦元1A2 1489011付息 14浦元1B 1489012付息 14浦元2A1 1489104付息 14浦元2A2 1489105付息 14浦元2B 1489106付息 14浦元3A1 1489108付息 14浦元3A2 1489109付息 14浦元3B 1489110付息 10昆交投债 1080126付息 10杭交投债 1080127付息 10深圳机场债 1080128付息 10汉江MTN1 1082185付息 11国开25 110225付息 11国开26 110226付息 11国开27 110227付息 11华能集MTN4 1182278付息 12海亮债01 1280334付息 12海亮债02 1280335付息 12娄底债 1280336付息 12黄冈城投债 1280337付息 12青州债01 1280339付息 12青州债02 1280340付息 12浙小商MTN1 1282403付息 12鲁高集MTN1 1282405付息 12北汽集MTN1 1282406付息 12鲁临工MTN2 1282407付息 12沈焦煤MTN1 1282408付息 12邮科院MTN1 1282409付息 13国开204 1302204付息 13进出06 130306付息 01国开14 010214付息 09南山债01 0980142付息 09南山债02 0980143付息 10中钢债 1080129付息 10闽投债 1080130付息 10湘电广MTN1 1082186付息 11附息国债22 110022付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --四位业内消息人士周五透露，数家股份制商业银行已接获中国央行的通知，将通过常备借贷便利工具（SLF ）获得流动性支持，每家规模约300亿元人民币，以支持实体经济并平滑年底资金需求增加所导致的市场波动。 --中国9月外汇储备余额环比降逾811亿美元，占据第三季外汇储备意外减少1,000亿美元的近八成。市场人士 表示，9月外储减少可能与与资本流出，以及美元升值导致的非美元资产缩水有关。 10/21国民经济运行情况新闻发布会 公布9月固定资产投资(不含农户) (1-8月16.5%) 社会消费品零售总额 (8月11.9%) 工业增加值 (8月6.9%) 房地产投资和销售情况月度报告 10/23公布10月汇丰中国制造业PMI初值 (9月初值50.5) 10/24公布9月70个大中城市住宅销售价格月度报告 10/28公布1-9月规模以上工业企业利润 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 吴芳； 审校 李宏薇/丁淑琴)