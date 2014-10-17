美国个股：SunEdison与中建投资本三年内将在中国建设1GW光伏项目

路透上海10月17日 - 美国领先的太阳能开发商SunEdison 与中国主权基金中投公司 旗下的中建投资本近日签署合资协议，计划未来三年在中国开发、建设和拥有最多1GW（吉瓦）的公用事业级太阳能光伏项目。

公司周四晚间新闻稿称，SunEdison和中建投资本进行的合资计划目前正在对投资多个大型项目进行探讨和评估，预计将在明年初开始施工。相关太阳能发电站的运营和维护将由 SunEdison的可再生能源运营中心进行，SunEdison未来以公平市价购买由合资计划开发的太阳能项目。

中建投资本董事长张剑平表示，“投入资本将帮助加快中国太阳能市场的发展速度，现在中国的太阳能光伏产业需要获得帮助改进自身发展状况的国际专业知识。”

中建投资本是隶属于中国建银投资有限责任公司的一家资产管理公司，后者是中央汇金投资公司的全资子公司，中投公司是中央汇金的母公司。