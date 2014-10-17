金石期货：现货市场供应充足，沪铜价格依旧趋于下行

国庆假期过后，国内外铜价有所反弹，16日沪铜夜盘开市便逐步下挫。虽然此时公布的美国数据及15日公布的中国数据均不理想，利空铜价，但是主要因素还是交割日效应所致。

从供需面上看，铜矿供给维持充足的局面，中国精炼铜产量再创新高，现货市场供应充足。下游消费在“金九银十”传统旺季没有明显的变化，隐忧增加。当前铜价依旧处在大趋势熊市格局，缺乏基本面配合，价格依旧趋于下行，但11月的交割日效应也值得关注。(完)