国泰君安期货：上海螺纹钢冲高回落，地产需求下滑不宜追多

以下内容节选自10月17日的《期货日报》：

本周螺纹钢振荡反复，周一接近涨停收盘，周中小幅回落，周四再度上演回落冲高一幕。从技术面来看，主力移仓换月，期现价差达到300元/吨以上，均支持期货反弹。从基本面来看，目前市场供给偏紧、需求平稳释放，也对价格造成明显支撑。在各种利好共振之下，螺纹钢走出一波反弹行情。

短期来看，主力换月、9月钢厂出口加大、APEC会议带来的环保减产预期以及10月相对平稳的需求，都将支持螺纹钢短期反弹。不过，由房地产需求下滑引发的根本矛盾尚未解决，2,650元/吨以上钢厂套保意愿会明显增强，所以螺纹钢不建议追反弹，反弹逢高沽空会是更好的机会。(完)

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