《台湾重要政经日程》--10月20日

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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===================今日重要政经消息=============================
10/20(一)
--09:00 立法院财政委员会审查预算案。
--14:00 2014年中国大陆地区投资环境与风险调查记者会。
--14:00 行政院记者会〞自由经济示范区的金融服务行动方案〞。
--16:00 经济部公布9月外销订单，上月年增率为5.2%。 ===============================================================
10/22(三)
--08:30 主计总处公布9月季调失业率，上月为3.94%。
10/23(四)
*--10:00 台北市长参选人连胜文举办国际媒体记者会。
*--12:00 渣打银行人民币座谈会。
--16:00 经济部公布9月工业生产指数，上月年增率为7.03%。
10/24(五)
--16:10 央行公布9月M2年增率，上月为年增5.64%。
10/29(三)
--14:00 台湾友达 投资人说明会。
--17:00 台湾联电 投资人说明会。
10/31(五)
--08:30 主计总处公布第三季经济成长率概估值，第二季经济成长率为成长3.74%。
*--15:00 宏达电 线上营运说明会。
11/4(二)
--12:20 央行代财政部标售103/13期增额公债金额预定350亿台币，年期为10年期。
11/5(三)
--08:30 主计总处公布10月消费者物价指数年增率，上月为年增0.72%。
--16:15 央行公布10月末外汇存底，上月底为4,206.96亿美元。
11/7(四)
--16:00 财政部公布10月进口/出口数据，上月出口年增4.7%。
11/10(一)
--13:30 台积电 公布10月营收。
11/20(四)
--16:10 央行公布第三季经常帐，上季初值为顺差164.7亿美元。
11/21(五)
--12:20 央行代财政部标售103/16期公债金额预定300亿台币，年期为30年期。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。
12/1(一)
--12:20 央行代财政部标售103/13期增额公债金额预定300亿台币，年期为10年期。
12/24(三)
--12:20 央行代财政部标售财103-9期国库券金额预定300亿台币，91天期。
12/26(五)
--12:20 央行代财政部标售财103-10期国库券金额预定350亿台币，182天期。
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2015年
1/1(四)
--公众假期金融市场休市一日。
2/18(三)-2/23 (一)
--农历春节假期，金融市场休市。
4/3(五)-4/4(一)
--清明节及儿童节连续假期补假，金融市场休市。
6/19(五)
--端午节补假，金融市场休市一日。
9/28(一)
--中秋节补假，金融市场休市一日。
10/9(五)
--国庆日补假，金融市场休市一日。 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。