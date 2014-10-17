《KALETSKY专栏》为何市场对美国好消息置若罔闻，对欧洲坏消息耿耿于怀

当美国经济看似正迈向可持续扩张之际，似乎有理由猜想其他国家也会如此，只不过步伐会落后一两年。但若美国经济成长意外退步，就像去年冬季及2011年和2012年夏季那样，那么全球的投资者和企业对将变得悲观。

毕竟，美国推出了3.5万亿美元的量化宽松，近零利率保持了五年，而且预算赤字相当于国内生产总值的10%，如果这样美国还不能令人信服地摆脱衰退，那么对那些刺激举措力度不足的其他国家，还能抱什么希望呢？

每当美国经济成长疑虑最后证明只是虚惊一场时，市场就会恢复乐观信心。不仅在华尔街，还有欧洲和新兴市场，有观点认为货币和财政刺激举措在美国经济中显现出效果，那么其他国家和央行最终也将推出类似政策，并实现类似效果。

目前这种关联似乎已脱节。在欧洲央行总裁德拉吉10月2日的记者会上，欧洲央行让投资者非常失望，投资者原本预期欧洲央行会效仿美联储的举动，宣布大举货币刺激举措，辅之以令人信服的欧洲银行体系重组。

全球股市第二天即开始下跌。与此同时，德国政府继续要求法国和意大利立即减少支出，尽管迹象表明，从经济角度讲，欧洲撙节举措和外交政策影响严重且事与愿违，而德国工业亦受到对俄制裁举措的冲击。

看来欧洲可能坚决拒绝复制美国的经济复苏路线图。若果真如此，外界可能不再把日益改善的美国经济看做欧洲经济复苏的领先指标。

这样一来，全球经济前景将黯淡得多。欧元区再次爆发金融危机的几率也大大增加。

许多投资者开始预期，即便美国经济迈向可自我维持的扩张，欧洲仍将会陷入长期停滞或衰退。那么全球经济以及业务遍及全球的企业前景将远逊于几个月前的预期，当时欧洲看似要追随美国的政策计划。但欧洲真的会这样愚蠢吗？

答案很快就会见分晓。欧盟执委会将在10月29日公布对法国和意大利的预算审查，乌克兰10月26日选举将让欧盟有机会开始取消不利自己的制裁措施，11月6日欧洲央行将召开下次政策会议。